Игроки оказались разочарованы Battlefield 2042, рейтинг игры понизили





Когда релиз игры не оправдывает ожидания поклонников, особенно если речь идет об известной франшизе, игроки занижают рейтинг такого проекта на Metacritic. Буквально на днях вышла трилогия Grand Theft Auto, оценки которой на Metacritic опустились почти сразу после релиза ниже 1 из 10, из-за багов, плохой производительности и других проблем. Занижали в этом году игроки рейтинг и высокооцененного журналистами проекта Psychonauts 2, там виной было отсутствие локализации на многих рынках (в том числе и в России).

Теперь же игроки снизили рейтинг Battlefield 2042 – игры, которая уже несколько дней доступна в рамках ранней версии в EA Play и для покупателей премиальных вариантов проекта. Полноценный релиз Battlefield 2042 должен состояться только 19 ноября.

Рейтинг Battlefield 2042 на Metacritic сейчас на уровне в 2.6 балла из 10. Игроки отмечают, что «это больше не Battlefield». Им не нравится отсутствие голосового чата на старте, много технических проблем и багов, система специалистов, «безжизненные» карты и многие другие нюансы игры. В целом, как считают игроки, Battlefield 2042 растерял дух того самого Battlefield, который многие любят, и теперь это нечто вроде Apex Legends или Call of Duty.

Напомним, что оценка Battlefield 2042 от журналистов на уровне в 80 баллов из 100.