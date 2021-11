Игры в Cloud Gaming получают поддержку FPS Boost – пока для 33 проектов





Функция FPS Boost является эксклюзивной для игровых приставок Xbox Series X | S. Напомним, что она позволяет повысить частоту кадров в играх с Xbox One (а теперь еще и с более ранних Xbox) на приставках Xbox Series X | S.

С сегодняшнего дня функция FPS Boost распространяется и на игры в Cloud Gaming. На данный момент заявлено, что она будет работать в 33 проектах, вот полный список:

Battlefield 4Beholder Complete EditionDishonored Definitive EditionDishonored: Death of the OutsiderDragon Age: InquisitionDragon Age: OriginsThe Elder Scrolls IV: OblivionThe Evil Within 2Fable AnniversaryFable IIIFallout 3Fallout 4Fallout 76Fallout: New VegasThe Gardens BetweenGears of War 2Gears of War 3Gears of War 4Gears of War: JudgmentGears of War: Ultimate EditionHalo Wars 2Kameo: Elements of PowerMotoGP 20My Friend PedroMy Time at PortiaPreyReCoreShadow Warrior 2SteepTitanfall 2Two Point HospitalWasteland 3Yakuza 6: The Song of Life

Напомним, что Cloud Gaming позволяет играть на любых устройствах, где есть браузер (или специальное приложение от Xbox) в игры через облако. Cloud Gaming доступен подписчикам Xbox Game Pass Ultimate.

В России функция Cloud Gaming пока официально не запущена.