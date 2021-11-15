Игры в Cloud Gaming получают поддержку FPS Boost – пока для 33 проектов
Вчера, 23:45
Функция FPS Boost является эксклюзивной для игровых приставок Xbox Series X | S. Напомним, что она позволяет повысить частоту кадров в играх с Xbox One (а теперь еще и с более ранних Xbox) на приставках Xbox Series X | S.
С сегодняшнего дня функция FPS Boost распространяется и на игры в Cloud Gaming. На данный момент заявлено, что она будет работать в 33 проектах, вот полный список:
Battlefield 4
Beholder Complete Edition
Dishonored Definitive Edition
Dishonored: Death of the Outsider
Dragon Age: Inquisition
Dragon Age: Origins
The Elder Scrolls IV: Oblivion
The Evil Within 2
Fable Anniversary
Fable III
Fallout 3
Fallout 4
Fallout 76
Fallout: New Vegas
The Gardens Between
Gears of War 2
Gears of War 3
Gears of War 4
Gears of War: Judgment
Gears of War: Ultimate Edition
Halo Wars 2
Kameo: Elements of Power
MotoGP 20
My Friend Pedro
My Time at Portia
Prey
ReCore
Shadow Warrior 2
Steep
Titanfall 2
Two Point Hospital
Wasteland 3
Yakuza 6: The Song of Life
Напомним, что Cloud Gaming позволяет играть на любых устройствах, где есть браузер (или специальное приложение от Xbox) в игры через облако. Cloud Gaming доступен подписчикам Xbox Game Pass Ultimate.
В России функция Cloud Gaming пока официально не запущена.
По материалам: newxboxone