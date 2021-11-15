Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Игры в Cloud Gaming получают поддержку FPS Boost – пока для 33 проектов

Игры в Cloud Gaming получают поддержку FPS Boost – пока для 33 проектов


Функция FPS Boost является эксклюзивной для игровых приставок Xbox Series X | S. Напомним, что она позволяет повысить частоту кадров в играх с Xbox One (а теперь еще и с более ранних Xbox) на приставках Xbox Series X | S.

С сегодняшнего дня функция FPS Boost распространяется и на игры в Cloud Gaming. На данный момент заявлено, что она будет работать в 33 проектах, вот полный список:



Battlefield 4



Beholder Complete Edition



Dishonored Definitive Edition



Dishonored: Death of the Outsider



Dragon Age: Inquisition



Dragon Age: Origins



The Elder Scrolls IV: Oblivion



The Evil Within 2



Fable Anniversary



Fable III



Fallout 3



Fallout 4



Fallout 76



Fallout: New Vegas



The Gardens Between



Gears of War 2



Gears of War 3



Gears of War 4



Gears of War: Judgment



Gears of War: Ultimate Edition



Halo Wars 2



Kameo: Elements of Power



MotoGP 20



My Friend Pedro



My Time at Portia



Prey



ReCore



Shadow Warrior 2



Steep



Titanfall 2



Two Point Hospital



Wasteland 3



Yakuza 6: The Song of Life

Напомним, что Cloud Gaming позволяет играть на любых устройствах, где есть браузер (или специальное приложение от Xbox) в игры через облако. Cloud Gaming доступен подписчикам Xbox Game Pass Ultimate.

В России функция Cloud Gaming пока официально не запущена.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Dress Code. Премьера фильма "Горький привкус любви, или Список фрау Шиндлер". Среди гостей — Дапкунайте, Познер, Чилингарова
Dress Code. Премьера фильма "Горький привкус любви, или Список
Энтони Скарамуччи: биткоин будет торговаться по $500 000
Энтони Скарамуччи: биткоин будет торговаться по $500 000
Макрон изменил один из цветов на флаге Франции
Макрон изменил один из цветов на флаге Франции
Outriders получает новый контент бесплатно уже завтра – обновление New Horizon
Outriders получает новый контент бесплатно уже завтра – обновление
Официально: 76 новых игр добавили в программу обратной совместимости Xbox
Официально: 76 новых игр добавили в программу обратной совместимости
37 новых игр на Xbox Series X | S получают поддержку FPS Boost
37 новых игр на Xbox Series X | S получают поддержку FPS Boost
Приятный сюрприз: игра Cloning Clyde доступна бесплатно на Xbox
Приятный сюрприз: игра Cloning Clyde доступна бесплатно на Xbox
Поздравления с именинами Светланы 16 ноября 2021 года: значение имени, стихи, открытки и картинки
Поздравления с именинами Светланы 16 ноября 2021 года: значение
Умер Жан-Поль Бельмондо: причина смерти, последние новости и фото (СРОЧНО!)
Умер Жан-Поль Бельмондо: причина смерти, последние новости и фото
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 16 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 16 ноября 2021 года
Фотография на память
Фотография на память
Официально: мультиплеер Halo Infinite уже доступен бесплатно игрокам
Официально: мультиплеер Halo Infinite уже доступен бесплатно игрокам

Топ на сегодня

Звездный Instagram: фото с любимыми и отпускные снимки
Звездный Instagram: фото с любимыми и отпускные снимки
Камила Морроне, Миранда Керр, Сиара, Джессика Альба и другие на благотворительном вечере в Западном Голливуде
Камила Морроне, Миранда Керр, Сиара, Джессика Альба и другие на
Какие предсказания сделала Матрона Московская на 2022 год для России и всего мира
Какие предсказания сделала Матрона Московская на 2022 год для России
Практики против тревожности: как быстро успокоиться и не волноваться по пустякам
Практики против тревожности: как быстро успокоиться и не волноваться
Волочкову выселили из отеля из-за неадекватного поведения
Волочкову выселили из отеля из-за неадекватного поведения

Еще по теме

Состоялся релиз The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition на Xbox
Cloud Gaming позволяет заметно улучшить графику в Forza Horizon 5 на Xbox One
Распаковка Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition от IGN
The Elder Scrolls V: Skyrim работает на Xbox Series X хуже, чем на Playstation 5