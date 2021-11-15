Илон Маск высмеял Берни Сандерса после его критики сверхбогатых американцев: "Все время забываю, что вы еще живы"

Вадим Карасев

50-летний миллиардер Илон Маск снова шутит в твиттере. На сей раз "жертвой" основателя американской компании по производству космической техники SpaceX и генерального директора Tesla стал 80-летний сенатор-демократ Берни Сандерс. Берни вообще довольно часто попадает в заголовки СМИ и то и дело становится героем мемов.

Илон Маск ответил на очередной твит Сандерса, в котором тот призвал заставить сверхбогатых американцев платить больше налогов. Правда, ответ получился не совсем по теме — Маск, скорее, в принципе выразил свое отношение к идеям и проектам Берни Сандерса:

Я все время забываю, что вы еще живы.





Илон Маск

Следом Илон адресовал Сандерсу еще один твит, в котором иронично упомянул свою недавнюю сделку. Речь идет о продаже 4,5 миллиона акций компании Tesla на общую сумму примерно в 5 миллиардов долларов.

Хочешь, чтобы я продал еще акций, Берни? Только скажи...





Берни Сандерс

Берни Сандерс — один из тех, кто активно продвигает политику налогообложения сверхбогатых американцев. Илон Маск со своим состоянием в 285 миллиардов долларов подпадает под это описание. На сегодняшний день предприниматель носит звание самого богатого человека в мире, опережая даже Джеффа Безоса, с которым постоянно соревнуется за это звание.

Большинство американцев поддерживают Сандерса в опросе обложения экстремально богатых людей большими налогами. Еще на прошлой неделе в опросе Маска в твиттере 58% пользователей проголосовали за то, чтобы он продал 10% своих акций Tesla и передал эти деньги на уплату налогов.





Яна Марковская