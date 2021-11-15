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Иосиф Пригожин собирается судиться с Авраамом Руссо

Иосиф Пригожин собирается судиться с Авраамом Руссо
Продюсер Иосиф Пригожин считает высказывания артиста клеветой. Недавно Авраам Руссо в интервью Лере Кудрявцевой рассказал о том, какие проблемы испытывал на пике карьеры. И обвинил во всем Иосифа Пригожина. Продюсер не стал молчать. Никто не понимает, зачем 52-летний певец решился на публичные откровения, в которых задевает многих людей, которые дали ему путевку на эстраду. В частности, Иосиф Пригожин пребывает в недоумении, почему его имя опять приплетают к интригам забытого артиста. «Я уже обратился к адвокату Сергею Жорину. Мы подаем в суд на программу «Секрет на миллион» и на Авраама Руссо. Хочу, чтобы он ответил за каждое слово. Он мошенник и жулик, который, даже лежа в больнице и читая газеты о своей госпитализации, говорил: «Хороший пиар я получил». Ему не привыкать ходить по судам», — признается продюсер.
Авраам Руссо Пригожин говорит, что если бы не он и бизнесмен Тельман Исмаилов, то Руссо так бы и жил у себя на Кипре и был никем. «А мы этого фальшивого человека вытащили, привезли в Россию, окружили заботой. Без денег Тельмана и моего продюсирования, никто бы не знал его. Ему придумали легенду, дали путевку жизнь. Он средний певец, к тому же, как выясняется, еще и без мужских качеств. Как был провинциалом в худшем смысле слова, так им и остался», — рассуждает Иосиф. Свои проблемы с Руссо он давно решил, но ему не понять: почему Авраам до сих пор высказывается в адрес Ларисы Рубальской, Тельмана Исмаилова и других людей, которые ему помогли. «Не понимаю и руководство канала, которое позволяет этот «разгул демократии». Человек в эфире говорит все, что хочет. И ничего ему за это не будет?! Так не пойдет. Есть закон о клевете в СМИ. Подаю в суд. И уверен, что выиграю», — резюмирует Пригожин.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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