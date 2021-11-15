Иркутскстат: естественная убыль населения в регионе составила 9800 человек за девять месяцев 2021 года

Иркутскстат озвучил данные о демографической ситуации в Иркутской области по состоянию на 1 октября. За девять месяцев 2021 года в регионе родилось 19744 младенцев, в аналогичный период прошлого года – 20413. Возросла смертность: за январь-сентябрь 2020 года из жизни ушли 24222 жителя Иркутской области, в 2021 году – 29579 человек. При этом снизилась младенческая смертность: в прошлом году за девять месяцев умерли 130 детей в возрасте до одного года, в этом году – 103.

Естественная убыль населения составила 9,8 тысяч человек. В процентном соотношении по сравнению с январем-сентябрем 2020 года число новорожденных уменьшилось на 3,3%, а умерших возросло на 22,1%.

Зарегистрировано 13239 браков и 9021 развод. На 1000 браков пришелся 681 развод. По сравнению с январем-сентябрем 2020 года число браков возросло на 23%, а разводов - на 16%.

За девять месяцев 2021 года 38000 человек были зарегистрированы по новому месту жительства (пребывания), однако это количество не компенсировало число выбывших. Миграционная убыль составила 1510 человек.

По сравнению с январем-сентябрем 2020 годом число прибывших увеличилось на 3,6%, выбывших - уменьшилось на 2,8%. Более половины миграционных потоков составляют перемещения внутри области, не влияющие на изменения численности населения.

Миграционная убыль за счет межрегиональных перемещений (5262 человека) частично была компенсирована международной миграцией, где зафиксирован положительный результат (+3752 человека).

Сведения опубликованы на сайте Иркутскстата.



