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Эксперты рассказали о влиянии дефицита чипов на биткоин-майнеров

Эксперты рассказали о влиянии дефицита чипов на биткоин-майнеров


Дефицит чипов на рынке, который возник из-за снижения объемов производства и изменения графика поставок в период пандемии, оказал влияние на производителей различного оборудования, в том числе устройств для майнинга криптовалют. По данным WSJ, нехватка полупроводников сохранится и в 2022 году. 


Затронутые отрасли модифицируют устройства и возвращаются к устаревшим образцам. ForkLog узнал у экспертов, насколько критичен дефицит чипов для сферы майнинга.


По мнению руководителя дата-центра Six Nines Сергея Трошина, на фоне глобальной нехватки чипов медленнее растут хешрейты сетей.


"Чем больше оборудования, тем больше хешрейт всей сети и тем сложнее майнить криптовалюту. При этом каждый момент какое-то количество новых устройств добавляется в сеть, что создает конкуренцию. Однако сейчас из-за нехватки полупроводников его поступает меньше, и это приводит к замедлению роста хешрейта", — объяснил он. 


Майнинговое оборудование выросло в цене, а сроки его поставок увеличились. Это касается и ASIC-майнеров, и видеокарт.


"Цена "асиков" формируется из расчета срока окупаемости 12 месяцев без учета электричества, а видеокарт — 18 месяцев. Пропорционально росту хешрейта сети и стоимости криптовалют растет цена оборудования", — рассказал Трошин. 


Он отметил, что производители видеокарт широкого профиля ориентируют их на майнинг и закладывают это в их стоимость. Геймерам стало сложнее и не выгоднее покупать GPU.


Руководитель компании по созданию компьютеров на жидкостном охлаждении Comino Евгений Власов убежден, что нехватка чипов положительным образом отразилась на майнинге. Растут курсы криптовалют на фоне инфляции и маржа на оборудование. 


"Майнинг и все связанные с ним сферы сейчас находятся на подъеме. Судя по растущему графику хешрейта — с июля он вырос вдвое — никакого дефицита оборудования нет", — заявил он. 


Власов не исключил, что маленькие компании могут ощутить нехватку оборудования, поскольку рынок централизуется вокруг крупных игроков. Одновременно растет серый рынок, где "железо" без гарантии можно купить дешевле, чем в магазине.


"Если смотреть глубже, то потенциал многих текущих чипов до конца не выжат — программное обеспечение до этого развивалось в парадигме практически бесконечного IT-ресурса", — отметил эксперт. 


Новичкам он рекомендовал хеджировать риски, поскольку сверхприбыль в майнинге, как правило, временна.


Эффект дефицита чипов для производства майнеров был нивелирован сразу двумя факторами, продолжил сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов. После прошлогоднего халвинга в сети биткоина большинство оборудования стало недостаточно энергоэффективным и выгодным. 


"То, что в одном регионе с одной ценой на электроэнергию является невыгодным, может быть вполне выгодным для использования в другом регионе с низкой ценой на электроэнергию. Таким образом на вторичном рынке появились большие объемы майнинговых машин предыдущих поколений", — указал он. 


Вторая причина насыщения вторичного рынка, по словам эксперта, — запрет майнинга в Китае. Это привело к тому, что, несмотря на общемировой дефицит чипов, майнинговые производители, в частности Bitmain, предпочли сократить или приостановить производство вычислительных машин, чтобы поддержать рыночные цены. 


"Как такового дефицита майнинговых машин на рынке нет. Но есть дефицит нового энергоэффективного и более мощного вычислительного оборудования, заказ таких машин идет минимум за три месяца до поставки и даже больше", — резюмировал Некрасов.


Напомним, запрет майнинга в Китае в мае 2021 года привел к сокращению хешрейта и снижению сложности майнинга биткоина.


По подсчетам Bitfury, китайские майнеры отключили оборудование, совокупный хешрейт которого составлял 90 EH/s, а энергопотребление достигало 5,2 ГВт — мощность нескольких крупных ГРЭС.


В июле хешрейт первой криптовалюты начал восстанавливаться на фоне миграции майнеров в другие юрисдикции.


15 ноября в результате очередного перерасчета сложность майнинга биткоина выросла на 4,69% — до 22,67 трлн хешей.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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