Энергетика овощей: как их цвет влияет на настроение и здоровье человека

Вадим Карасев

Продукты питания играют огромную роль в настроении и здоровье человека. Овощи определенных цветов способны придать сил и зарядить энергией бодрости на весь день.

Каждый цвет влияет на эмоции и настроение, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с тем, как цвета овощей влияют на организм. Эти знания помогут наладить питание и оставаться бодрыми даже в самый пасмурный день.

Зеленый цвет

Овощи зеленого цвета улучшают пищеварение, и содержащийся в них хлорофилл позитивно влияет на энергетику. Этот цвет успокаивает, дарит вдохновение и помогает обрести гармонию в непростой ситуации. Включив в рацион питания капусту, салат, лук, кабачки и иные овощи зеленых оттенков, будет проще восполнять запасы сил и энергии, а также укреплять иммунитет и биополе.

Желтый и оранжевый цвета

Такие овощи, как перец, морковь и тыква содержат бета-каротин, благодаря которому повышается иммунитет и сохраняется красота. Эти продукты дарят бодрость, помогают пищеварению. Их употребление является отличной профилактикой серьезных заболеваний. Благодаря включению в рацион питания желтых и оранжевых овощей повышается упругость кожи, улучшается зрение, и о раннем старении можно не переживать.

Белый цвет

Антиоксиданты флавоноиды помогают бороться с инфекциями, обладают успокаивающим и противовоспалительным действием. Белокочанная и цветная капуста, репчатый лук, чеснок и прочие овощи белого цвета придают бодрости и благотворно влияют на иммунную систему. Кроме того, они способны избавить от последствий сглаза и порчи, а также отпугнуть нечисть.

Красный цвет

Укрепить сердечную мышцу, восстановить энергию и силы, усилить биополе помогут овощи красного цвета. Свекла, красный перец, редис богаты калием, который благотворно влияет на здоровье и нервную систему. С их помощью проще контролировать артериальное давление и очищать кровь от токсинов и шлаков.

Фиолетовый и синий цвета

Баклажаны, краснокочанная капуста, кольраби содержат антиоксиданты, которые благотворно влияют на организм и замедляют старение. Овощи этого цвета дарят силы и помогают укрепить иммунитет. С их помощью проще справиться с хроническими и воспалительными заболеваниями.