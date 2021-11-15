Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Энергетика овощей: как их цвет влияет на настроение и здоровье человека

Энергетика овощей: как их цвет влияет на настроение и здоровье человека

Продукты питания играют огромную роль в настроении и здоровье человека. Овощи определенных цветов способны придать сил и зарядить энергией бодрости на весь день.


Каждый цвет влияет на эмоции и настроение, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с тем, как цвета овощей влияют на организм. Эти знания помогут наладить питание и оставаться бодрыми даже в самый пасмурный день.

Зеленый цвет

Овощи зеленого цвета улучшают пищеварение, и содержащийся в них хлорофилл позитивно влияет на энергетику. Этот цвет успокаивает, дарит вдохновение и помогает обрести гармонию в непростой ситуации. Включив в рацион питания капусту, салат, лук, кабачки и иные овощи зеленых оттенков, будет проще восполнять запасы сил и энергии, а также укреплять иммунитет и биополе.

Желтый и оранжевый цвета

Такие овощи, как перец, морковь и тыква содержат бета-каротин, благодаря которому повышается иммунитет и сохраняется красота. Эти продукты дарят бодрость, помогают пищеварению. Их употребление является отличной профилактикой серьезных заболеваний. Благодаря включению в рацион питания желтых и оранжевых овощей повышается упругость кожи, улучшается зрение, и о раннем старении можно не переживать.


Белый цвет

Антиоксиданты флавоноиды помогают бороться с инфекциями, обладают успокаивающим и противовоспалительным действием. Белокочанная и цветная капуста, репчатый лук, чеснок и прочие овощи белого цвета придают бодрости и благотворно влияют на иммунную систему. Кроме того, они способны избавить от последствий сглаза и порчи, а также отпугнуть нечисть.

Красный цвет

Укрепить сердечную мышцу, восстановить энергию и силы, усилить биополе помогут овощи красного цвета. Свекла, красный перец, редис богаты калием, который благотворно влияет на здоровье и нервную систему. С их помощью проще контролировать артериальное давление и очищать кровь от токсинов и шлаков.

Фиолетовый и синий цвета

Баклажаны, краснокочанная капуста, кольраби содержат антиоксиданты, которые благотворно влияют на организм и замедляют старение. Овощи этого цвета дарят силы и помогают укрепить иммунитет. С их помощью проще справиться с хроническими и воспалительными заболеваниями.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Энергетика овощей: как их цвет влияет на настроение и здоровье человека
Энергетика овощей: как их цвет влияет на настроение и здоровье
Победителями трека "Культура" конкурса "Лидеры России" стали 14 управленцев
Победителями трека "Культура" конкурса "Лидеры
Асмус заподозрили в романе с молодым актером
Асмус заподозрили в романе с молодым актером
Елена Борщева едва не разорилась на ремонте: «Вся корпусная мебель — это какие-то золотые слитки»
Елена Борщева едва не разорилась на ремонте: «Вся корпусная мебель —
Звездный гардероб: топ−3 люксовых сумок Пелагеи
Звездный гардероб: топ−3 люксовых сумок Пелагеи
Доступные и недорогие препараты, которые помогают бороться со старением
Доступные и недорогие препараты, которые помогают бороться со
В выходные дни в Иркутской области ликвидировали 30 пожаров
В выходные дни в Иркутской области ликвидировали 30 пожаров
В Дзержинске Иркутского района откроют ПЦР-лабораторию
В Дзержинске Иркутского района откроют ПЦР-лабораторию
В Приангарье выделили четыре миллиарда рублей на раннее заключение контрактов на ремонт дорог
В Приангарье выделили четыре миллиарда рублей на раннее заключение
Мэр Братска Сергей Серебренников прокомментировал обращение жителей к президенту из-за QR-кодов
Мэр Братска Сергей Серебренников прокомментировал обращение жителей к
Иркутскстат: естественная убыль населения в регионе составила 9800 человек за девять месяцев 2021 года
Иркутскстат: естественная убыль населения в регионе составила 9800
ТСЖ в Академгородке разыскивает похитителя 30 пожарных вентилей в жилых домах
ТСЖ в Академгородке разыскивает похитителя 30 пожарных вентилей в

Топ на сегодня

МИД ответил на обвинения Великобритании в белорусском миграционном кризисе
МИД ответил на обвинения Великобритании в белорусском миграционном
С какого числа начинается Рождественский пост и кто может его не соблюдать
С какого числа начинается Рождественский пост и кто может его не
Корпорация "Энергия" разработала корабль для турполетов в космос
Корпорация "Энергия" разработала корабль для турполетов в
Итоги недели: биткоин и Ethereum обновили максимумы, а глава Apple раскрыл инвестиции в криптовалюты
Итоги недели: биткоин и Ethereum обновили максимумы, а глава Apple
Снежный, мандариновый, хвойный: пастельный маникюр для зимнего настроения
Снежный, мандариновый, хвойный: пастельный маникюр для зимнего

Еще по теме

Энергетика фруктов: как их цвет влияет на настроение и здоровье человека
Ученые рассказали, как цвет влияет на настроение человека
Зеленый цвет: его значение, энергетика и польза
Как цвет спальни влияет на характер