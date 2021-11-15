Энергетики восстановили благоустройство на Цесовской набережной после строительства тепловой сети

Благоустройство по улице Цесовская Набережная восстановлено. Работы пос строительству тепловой сети протяженностью 234 метра проходили на участке от улицы Николая Гаврилова до Сурикова, 25 с 1 июня 2021 года. Об этом сообщается на странице Иркутской энергосбытовой компании в «Инстаграм».

При строительстве выполнены следующие работы: разбор асфальтового покрытия, разработка грунта под траншею тепловой сети, бетонирование опорной плиты под основание лотков (стяжка, гидроизоляция), монтаж лотков и труб в пенополимерминеральной изоляции диаметром 530 миллиметров, обратная засыпка с послойным уплотнением, восстановление дорожного покрытия, газона, монтаж бордюров и пешеходных дорожек. При восстановлении благоустройства береговую линию реки Ангара очистили от бытового мусора. Реконструкция тепловой сети обеспечит надежность теплоснабжения и позволит подключить новых потребителей Правобережного округа.