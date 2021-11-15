Юлия Савичева рассказала о звездной болезни

Певица Юлия Савичева призналась, что ей снесло башню от популярности. Савичева обрела популярность после участия в шоу «Фабрика звезд». Артистка стала активно сотрудничать с Максимом Фадеевым, который написал для нее ряд хитов. Певица призналась, творения композитора сводили с ума не только поклонников, но порой и ее саму. Юлия Савичева уже несколько месяцев занимается сольной карьерой. С Максимом Фадеевым, бывшим продюсером, артистка рассталась напряженно, однако, постепенно оба смогли забыть прежние обиды и вновь вернуть дружеские отношения. Певица благодарна продюсеру за продвижение в карьере, а особенно в написании главных хитов, которые подарили ей популярность. Правда, артистка признается, что вместе с известностью пришла и звездная болезнь. «Башню сносило? Да! Сносило несколько раз. В первый — во времена Максимовских песен «Привет», «Как твои дела?». Там был невероятный взлет, я собирала стадионы и крышу-то подснесло. Из-за чего? Я всем нужна, я на пике, вас много, а я одна… Когда люди подходили фотографироваться, я вся была на нервах», — делилась Юлия.Юлия Савичева Однако народная любовь постепенно начала утихать. Спад в карьере помог Савичевой быстро опомниться: она стала постепенно успокаиваться и отказываться от звездных замашек. «Я такая: «Все поняла-поняла. Не буду больше!» Но я такой человек, что сразу чувствую это и сбавляю обороты. Второй раз у меня было после «Один в один». Там было больше воздействие всех тех артистов, кого я показывала, настолько они на меня действовали изнутри, что я начала выступать по-другому, не свойственная мне манера появилась, как-то странно начала разговаривать. Когда года через три-четыре посмотрела свои интервью, у меня просто зашевелились волосы. Это кто вообще?! Можете ее как-то потрясти? Чтобы она пришла в себя? Там просто неправильное направление было выбрано. На меня очень сильно подействовал этот проект», — откровенничала она в YouTube-шоу «СПС. Подкаст». Сейчас 34-летняя певица спокойно относится к своей персоне и больше увлечена творчеством, а также материнством. В 2017 году Юлия подарила супругу Александру дочь Анну. Девочка живет в Португалии вместе с родителями отца, что у многих, к слову, вызывает возмущение. Сама исполнительница уверяет: она уделяет максимум внимания дочери. «Важно разделять его увлечения, слушать, быть заинтересованным. Ребенок чувствует, что ты не рядом, даже если физически рядом. Даже, когда ты по видеосвязи общаешься с ребенком, важно быть с ним на одной волне», — заявила звезда.