Юлия Снигирь показала пляжное фото в купальнике, подросшего сына и маму

38-летняя актриса Юлия Снигирь после недельного перерыва вышла на связь с поклонниками и поделилась отпускными фото. Юлия Снигирь неделю отдыхала на южном курорте вместе с мамой Светланой Леонидовной Сирискиной и 5-летним сыном Федором. Мама актрисы помогает ей воспитывать сына. Сирисина бросила работу и перебралась в Москву, чтобы присматривать за внуком. Снигирь наслаждалась отдыхом в теплых краях и не общалась с поклонниками в Instagram. Сегодня Юлия решила показать свой загар и поделилась пляжным кадром, на котором позировала в полосатом купальнике с лифом в виде кошачьих ушек. Дополнили образ соломенная шляпка и солнцезащитные очки. Затем Снигирь опубликовала новые снимки 5-летнего Федора. Юлия сфотографировала сына во время обеда. Федор в футболке цвета хаки и панамке запечатлен за столом. Мальчик прикрыл глаза мамиными солнцезащитными очками.Юлия Снигирь Федор Цыганов «Вернулась из инстаграм-детокса 🤘🏻», — подписала фото Снигирь. Юлия запечатлела и свою маму на отдыхе, а также ее прогулку с внуком.Светлана Сирискина с внуком Федором Поклонники Юлии откликнулись на пляжное фото, тем более что актриса крайне редко показывает фигуру в купальнике. «Красавица! Шикарная фигура», «Юлия, в вас прекрасно всё: и тело, и душа», «Сексуальная худышка в купальнике!», «Малыш – копия папа», «Как Федор вырос», — написали фанаты. Муж актрисы, Евгений Цыганов остался в Москве. Юлия родила Федора в 2016-м, а через три года официально вышла замуж за Цыганова. У Евгения также есть семь детей от предыдущих отношений, с Ириной Леоновой. Федор общается со своими братьями и сестрами.