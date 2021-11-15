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Как встречать Новый 2022 год Тигра: приметы

Как встречать Новый 2022 год Тигра: приметы

Новый год, пожалуй, самый главный праздник. От того, как пройдет праздничная ночь, зависит благополучие на грядущие 12 месяцев. Проверенные приметы помогут задобрить нового покровителя и привлечь удачу на весь 2022 год.


Обрести благополучие в 2022 году и изменить жизнь к лучшему может каждый. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют привлечь внимание покровителя не только приметами, но и правильными угощениями, украшениями и настроем. Заранее подготовившись к празднику, будет проще обрести покровительство символа года — Водяного Голубого Тигра.

Одной из основных задач каждого года является избавление от долгов. В новый год не стоит входить с огромными «хвостами». Даже если не получается вернуть одолженное полностью, нужно сделать первый шаг и отдать часть, если речь идет о деньгах, чтобы в новом году было проще рассчитаться.

В год Тигра важно отметить праздник с близкими, объединившись с семьей. Новый покровитель ценит заботу и внимание и бережет семейные узы, посылая благополучие тем, кто заботится о своей семье и искренне любит тех, кто рядом.

В новогоднюю ночь стоит положить в кошелек каждого члена семьи по крупной купюре, чтобы весь год не нуждаться в финансах. Тратить деньги можно будет уже через день, но нужно, чтобы купюры «переночевали» в кошельке.

В год Тигра привлечь удачу помогут листочки свежей мяты. Их можно разложить под елкой, добавить как украшение к блюдам, а также сделать вкусный лимонад. Мята привлекает всех кошачьих, и Тигр — в их числе.


Тигр покровительствует влюбленным, и если встретить новый год искренними признаниями, то Тигр обязательно поможет обрести взаимное счастье, оградит от бед и завистников, если те попытаются разрушить любовный союз.

После встречи праздника нужно обязательно выйти на улицу и посмотреть на фейерверк. Красные огни сулят удачу в любви, зеленые обещают крепкое здоровье, а золотые — финансовое изобилие. Увидев первый залп, обязательно загадывают желание в зависимости от цвета, чтобы оно исполнилось в ближайшее время.

Каждый год встречают нового покровителя, и удачу в 2022 принесет изображение тигра. Это может быть плюшевая игрушка, фотография этого величественного животного или фигурка. Важно держать символ года в руках во время боя курантов, чтобы удача не прошла стороной.

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По материалам: dailyhoro.ru

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