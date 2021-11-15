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Какие предсказания сделала Матрона Московская на 2022 год для России и всего мира

Какие предсказания сделала Матрона Московская на 2022 год для России и всего мира

Все с нетерпением ждут Нового 2022 года и хотят знать, что он принесет всему миру. Провидица Матрона Московская предсказала, каким станет этот год для всех людей и чего нужно опасаться.

Кто такая Матрона Московская




Видеть, что будет происходить в мире, Матрона начала еще в детстве, а становясь взрослее, она вовсе стала предсказывать разные события.
В 17 лет Матрону парализовало, она ничего не ощущала ниже пояса. Этот недуг женщина приняла, как Крест Христов. Со временем к ней стали привозить страждущих из разных уголков страны. Сама же Матрона считала, что это не она лечит, а Господь Бог.
В 1952 году Матрона Московская скончалась, а через время ее мощи перенесли в Покровский монастырь.

Каким станет 2022 год для России



Согласно предсказаниям Матроны Московской, новый 2022 год станет непростым для России. Она напророчила резкое падение экономики, в результате чего пострадает и социальная сфера тоже. Главная причина кризиса заключается во внутренних противоречиях. Нелегкий период в жизни россиян завершится ближе к 2025 году.

В предсказаниях святой говорится еще и о том, что внутри страны произойдет революция. Россия может вовсе развалиться, если народ захочет поверить обманщикам и будет вестись на провокации. Лица, которые находятся при власти, «растащат Россию по своим карманам». Спокойствие может наступить только в том случае, если у всех людей произойдет внутреннее очищение.
Никаких серьезных конфликтов не предвидится. Россия сможет наладить дружеские отношения с Индией, КНР, Бразилией, Мексикой и Венесуэлой.

Будет ли конец света




Предсказания Матроны Московской о конце света являются туманными. Она поведала о том, что людей ждет беда.
«Как мне вас жаль. Доживёте до последних времён. Жизнь будет хуже и хуже. Тяжкая. Придёт время, когда перед вами положат крест и хлеб, и скажут: выбирайте», — сокрушалась святая в разговорах с родными и близкими.

Матрона рассказала, что все то, что вечером окажется на земле, утром уйдет под нее.

Провидица была уверена в том, что все неприятные события, которые будут происходить в мире, являются наказанием за жестокость. Она рассказала, что в разных концах света будут происходить перевороты. Люди станут слишком завистливыми и жадными.

Будет ли Третья мировая война



«Войны не будет, без войны все умрёте. Жертв много будет, все мёртвые на земле будут лежать. А ещё я вам скажу: вечером всё будет на земле, а утром восстанете ― всё уйдет в землю. Без войны война идёт», ― говорила святая.

Большая часть предсказаний Матроны Московской является мрачной и устрашающей. Согласно ее словам, все люди на планете будут находиться словно под наркозом, а в воздухе будет витать что-то пугающее. При этом она подчеркнула, что людям нельзя отвергать Бога, потому что нечистая сила будет находиться всегда рядом.

В добавок ко всему Матрона сказала, что не стоит бояться Третьей мировой войны, ведь конец света будет представлять войну без войны.
Также Матрона предвидела большое количество летальных случаев, только она не назвала причину. Вероятнее всего, она имела в виду злую силу, которая ходит рядом с людьми. Она очень жалела всех людей, которые смогут дожить до этих времен.
Святая обращалась ко всем прийти к осознанности и поверить в Бога. Только так люди смогут победить все зло и обойдут стороной ненастья.
# Общество
По материалам: RSUTE

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