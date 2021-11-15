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Камила Морроне, Миранда Керр, Сиара, Джессика Альба и другие на благотворительном вечере в Западном Голливуде

Камила Морроне, Миранда Керр, Сиара, Джессика Альба и другие на благотворительном вечере в Западном Голливуде

Вчера в Западном Голливуде состоялся 10-й ежегодный благотворительный вечер организации Baby2Baby, которая предоставляет предметы первой необходимости детям, живущим в бедности, по всей стране.

Его гостями стали Джессика Альба, входящая в совет директоров организации, и ее муж Кэш Уоррен, возлюбленная Леонардо ДиКаприо Камила Морроне, которой актер компанию не составил, Дженна Дьюэнн, Джефф Безос и его пассия Лорен Санчес, Миранда Керр и многие другие. Также посетили гала-вечер вдова погибшего баскетболиста Коби Брайанта Ванесса и их дочь Наталия. Ванессе вручили награду Giving Tree Award за ее благотворительную деятельность.

Ковровая дорожка получилась очень эффектной и яркой. Сдержанные и элегантные наряды соседствовали с довольно броскими и смелыми — определенного дресс-кода вечер не подразумевал, так что в модном выборе звезды ограничены не были. Какие образы продемонстрировали знаменитости, смотрите в нашей фотоподборке.


Джессика Альба
Джессика Альба и Кэш Уоррен
Камила Морроне


Миранда Керр


Эван Шпигель и Миранда Керр
Джефф Безос и Лорен Санчес
Хилари Дафф


Дерек Бласберг
Дэнни Фудзикава и Кейт Хадсон


Дженна Дьюэнн


Дженнифер Гарнер


Мэнди Мур
Бехати Принслу
Бехати Принслу и Адам Ливайн
Николь Ричи


Зоуи Дешанель
Сиара


Жасмин Тукс
Джордана Брюстер
Джордана Брюстер и Мейсон Морфит
Керри Вашингтон


Сара Фостер
Молли Симс
Ванесса Брайант с дочерью Наталией
Ванесса Брайант
Наталия Брайант
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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