Камила Морроне, Миранда Керр, Сиара, Джессика Альба и другие на благотворительном вечере в Западном Голливуде

Вадим Карасев

Вчера в Западном Голливуде состоялся 10-й ежегодный благотворительный вечер организации Baby2Baby, которая предоставляет предметы первой необходимости детям, живущим в бедности, по всей стране.

Его гостями стали Джессика Альба, входящая в совет директоров организации, и ее муж Кэш Уоррен, возлюбленная Леонардо ДиКаприо Камила Морроне, которой актер компанию не составил, Дженна Дьюэнн, Джефф Безос и его пассия Лорен Санчес, Миранда Керр и многие другие. Также посетили гала-вечер вдова погибшего баскетболиста Коби Брайанта Ванесса и их дочь Наталия. Ванессе вручили награду Giving Tree Award за ее благотворительную деятельность.

Ковровая дорожка получилась очень эффектной и яркой. Сдержанные и элегантные наряды соседствовали с довольно броскими и смелыми — определенного дресс-кода вечер не подразумевал, так что в модном выборе звезды ограничены не были. Какие образы продемонстрировали знаменитости, смотрите в нашей фотоподборке.





Джессика АльбаДжессика Альба и Кэш УорренКамила Морроне





Миранда Керр





Эван Шпигель и Миранда КеррДжефф Безос и Лорен СанчесХилари Дафф





Дерек БласбергДэнни Фудзикава и Кейт Хадсон





Дженна Дьюэнн





Дженнифер Гарнер





Мэнди МурБехати ПринслуБехати Принслу и Адам ЛивайнНиколь Ричи





Зоуи ДешанельСиара





Жасмин ТуксДжордана БрюстерДжордана Брюстер и Мейсон МорфитКерри Вашингтон





Сара ФостерМолли СимсВанесса Брайант с дочерью НаталиейВанесса БрайантНаталия БрайантМариана Панкина