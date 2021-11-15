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Кейт Миддлтон, принц Уильям и другие члены королевской семьи посетили церемонию в честь Дня памяти павших

Кейт Миддлтон, принц Уильям и другие члены королевской семьи посетили церемонию в честь Дня памяти павших

На прошлой неделе в Лондоне состоялись традиционные мероприятия по случаю Дня памяти павших, который отмечается 11 ноября. Вчера члены королевской семьи приняли участие в торжественной церемонии, чтобы почтить память погибших в военных конфликтах.

На балконе здания Министерства обороны появились Кейт Миддлтон, Камилла Паркер-Боулз и герцогиня Уэссекская Софи, а венки к кенотафу возложили принцы Чарльз и Уильям, принцесса Анна и Борис Джонсон.




Камилла Паркер-Боулз, Кейт Миддлтон, графиня Уэссекская Софи

95-летняя королева Елизавета II свое участие в мероприятии отменила в последний момент. Во дворце заявили, что она потянула спину. Это должен был быть первый публичный выход королевы после того, как врачи посоветовали ей отдохнуть почти месяц после медицинских осмотров в больнице. В Букингемском дворце отметили, что Елизавета II была очень огорчена тем, что церемонию ей придется пропустить, так как считает это мероприятие очень важным. Последний раз она пропускала его 22 года назад.


Принц Уильям


Борис Джонсон


Принцы Уильям и Чарльз и принцесса Анна

Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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