Кейт Миддлтон, принц Уильям и другие члены королевской семьи посетили церемонию в честь Дня памяти павших
На прошлой неделе в Лондоне состоялись традиционные мероприятия по случаю Дня памяти павших, который отмечается 11 ноября. Вчера члены королевской семьи приняли участие в торжественной церемонии, чтобы почтить память погибших в военных конфликтах.
На балконе здания Министерства обороны появились Кейт Миддлтон, Камилла Паркер-Боулз и герцогиня Уэссекская Софи, а венки к кенотафу возложили принцы Чарльз и Уильям, принцесса Анна и Борис Джонсон.
95-летняя королева Елизавета II свое участие в мероприятии отменила в последний момент. Во дворце заявили, что она потянула спину. Это должен был быть первый публичный выход королевы после того, как врачи посоветовали ей отдохнуть почти месяц после медицинских осмотров в больнице. В Букингемском дворце отметили, что Елизавета II была очень огорчена тем, что церемонию ей придется пропустить, так как считает это мероприятие очень важным. Последний раз она пропускала его 22 года назад.