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Круглый: не поддерживающих вакцинацию медиков нужно не наказывать, а убеждать

Круглый: не поддерживающих вакцинацию медиков нужно не наказывать, а убеждать

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


14:03  Автор: Вероника Флора



Прежде чем обвинять врачей, важно создать систему обучения специалистов в области иммунопрофилактики коронавируса. Заслуженный врач России, член Комитета Совета Федерации Владимир Круглый в беседе с «Парламентской газетой» высказал своё мнение о врачах — противниках  прививки от COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью ТАСС дал оценку врачам, которые призывают пациентов не прививаться от коронавируса. По его словам, таких специалистов немного, и все они действуют из разных побуждений.

«Да, мы знаем о такой категории врачей, но, слава богу, она немногочисленна, — отметил Мурашко. — В конце концов, медики - такие же люди, как и все. Среди них тоже могут быть и заблуждающиеся, и недостаточно профессиональные».

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Свою точку зрения на эту проблему в беседе с «Парламентской газетой» высказал заслуженный врач России, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

«Врачей, которые по каким-то причинам не поддерживают вакцинацию, нужно не наказывать, а убеждать, — считает сенатор. — Когда речь идёт о частном мнении специалиста, которое он высказывает, к примеру, во врачебном чате, то он имеет право это делать. Но если врач высказывается в публичном поле и распространяет заведомо ложную информацию, передергивает статистику, приводит недостоверные данные, то это недопустимо, убеждён сенатор.  

Люди верят врачам, советуются с ними, при каких болезнях можно прививаться, а при каких нет, продолжил парламентарий. Медик должен дать пациенту профессиональную объективную информацию. Прежде чем обвинять врачей, важно создать систему обучения специалистов в области иммунопрофилактики коронавируса.

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«Ко мне, как к врачу, часто обращаются люди, имеющие серьёзные заболевания, в том числе аутоиммунные. Они спрашивают меня, можно им делать прививку или нет. А я не знаю, к какому специалисту таких пациентов направить, потому что не обладаю достаточной компетенцией. То есть необходимо ещё и обучать врачей, более широко проводить научные исследование и публиковать результаты в медицинской литературе. Очень много ещё есть проблем, которые нужно более активно решать», — констатировал врач.

Также Владимир Круглый прокомментировал слова Михаила Мурашко о наказании для врачей, которые подделывают сертификаты о вакцинации.

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«Выдача липового сертификата — это уголовное преступление. У нас есть соответствующие статьи в административном и уголовном кодексе, которые должны применяться очень жёстко», — сказал сенатор.

Так, в соответствии со статьей 327 УК РФ, наказание грозит не только продавцам поддельных сертификатов, но и покупателям. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации можно получить до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа — до одного года. При этом человек, приобретающий заведомо поддельный сертификат, попадает под уголовную ответственность вне зависимости от того, успел он воспользоваться этим документом или нет.



#коронавирус #вакцинация #здоровье

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По материалам: pnp.ru

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