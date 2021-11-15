Ксения Бородина возмущена тем, что ее критикуют за катание на льду

Ведущая Ксения Бородина опять провалила выступление на шоу «Ледниковый период». Пара снова оказались в шаге от выбывания из «Ледникового периода». И пока телеведущая вовсю призывает к голосованию, хейтеры наоборот пытаются добиться ее отчисления. Очередное выступление на шоу Первого канала «Ледниковый период» оказалось крайне неудачным для Ксении Бородиной. Телеведущая не смогла сохранить равновесие и упала, из-за чего им с Дмитрием Соловьев поставили очень низкие оценки. Теперь пара может вылететь с проекта, и тут все будет зависеть от итогов зрительского голосования. Разумеется, Бородина призывает голосовать за себя в социальных сетях, что очень раздражает хейтеров. Давление со стороны некоторых подписчиков оказалось настолько сильным, что Ксения решила отреагировать. «Пожалуйста, не лезьте ко мне и в мои комментарии. Я оставляю за собой право агитировать и просить, чтобы меня поддержали. Это моя страница, мое желание и мое право это делать. Можете просто оставить меня в покое. Я не понимаю, откуда этот хейт в комментариях. Зачем вы ко мне лезете, приходите ко мне и отговариваете людей за меня голосовать? Вам что, делать нечего? Лучше купите коньки и встаньте на лед. Мы будем судить вас», — заявила телеведущая. Сейчас Бородина продолжает тренироваться, хотя у нее обнаружили трещину в ребре. Что самое интересное, многие хейтеры уверены, что история с трещиной — всего лишь выдумка, с помощью которой Ксения пытается оправдать свои неудачи. «Проблемы с ребром появились не после этого падения. Они были и раньше. Я чувствовала боль, но не придавала ей значения. Потом решила провериться, тогда ее и обнаружили. Ничего страшного не произошло! Я хотела бы продолжить кататься», — подчеркнула Ксения. Участие в проекте было большим вызовом для Бородиной, ведь ранее она никогда не стояла на коньках. Телеведущая пошла на риск во многом из-за развода: в браке с Курбаном Омаровым звезде часто приходилось мириться с ограничениями, но теперь она готова открыть новые грани своего таланта.