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Ксения Бородина возмущена тем, что ее критикуют за катание на льду

Ксения Бородина возмущена тем, что ее критикуют за катание на льду
Ведущая Ксения Бородина опять провалила выступление на шоу «Ледниковый период». Пара снова оказались в шаге от выбывания из «Ледникового периода». И пока телеведущая вовсю призывает к голосованию, хейтеры наоборот пытаются добиться ее отчисления. Очередное выступление на шоу Первого канала «Ледниковый период» оказалось крайне неудачным для Ксении Бородиной. Телеведущая не смогла сохранить равновесие и упала, из-за чего им с Дмитрием Соловьев поставили очень низкие оценки. Теперь пара может вылететь с проекта, и тут все будет зависеть от итогов зрительского голосования. Разумеется, Бородина призывает голосовать за себя в социальных сетях, что очень раздражает хейтеров. Давление со стороны некоторых подписчиков оказалось настолько сильным, что Ксения решила отреагировать. «Пожалуйста, не лезьте ко мне и в мои комментарии. Я оставляю за собой право агитировать и просить, чтобы меня поддержали. Это моя страница, мое желание и мое право это делать. Можете просто оставить меня в покое. Я не понимаю, откуда этот хейт в комментариях. Зачем вы ко мне лезете, приходите ко мне и отговариваете людей за меня голосовать? Вам что, делать нечего? Лучше купите коньки и встаньте на лед. Мы будем судить вас», — заявила телеведущая. Сейчас Бородина продолжает тренироваться, хотя у нее обнаружили трещину в ребре. Что самое интересное, многие хейтеры уверены, что история с трещиной — всего лишь выдумка, с помощью которой Ксения пытается оправдать свои неудачи. «Проблемы с ребром появились не после этого падения. Они были и раньше. Я чувствовала боль, но не придавала ей значения. Потом решила провериться, тогда ее и обнаружили. Ничего страшного не произошло! Я хотела бы продолжить кататься», — подчеркнула Ксения. Участие в проекте было большим вызовом для Бородиной, ведь ранее она никогда не стояла на коньках. Телеведущая пошла на риск во многом из-за развода: в браке с Курбаном Омаровым звезде часто приходилось мириться с ограничениями, но теперь она готова открыть новые грани своего таланта.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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