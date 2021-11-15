Ксения Собчак заявила, что живет скромно, несмотря на большие доходы

Ведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала, что живет, так как ей нравится. Телеведущая не жалуется на свое финансовое состояние и может похвастаться многомиллионными заработками. При всем при этом Ксения Собчак, по ее словам, очень неприхотлива. На протяжении многих лет Собчак сталкивается с негативом в свой адрес. Недоброжелатели то и дело хейтят ее за большие заработки и возможность жить на широкую ногу. «Мы не любим то, что в нас есть. Либо подавляем, либо хотим изменить. Это как Милонов и геи. Со мной-то же самое: люди хотят иметь такую же смелость, наглость, уметь требовать от жизни каких-то вещей, везде быть, не бояться пробовать новое, не замыкаться на чем-то одном. Не все могут себе такое разрешить — легче ненавидеть того, кто это себе разрешает. Кому-то просто не нравится, что я выпендриваюсь. Не считаю нужным себя в этом ограничивать. У меня хватило бы мозга понравиться таким людям, для этого достаточно сказать в интервью «Татлеру», что бриллианты мне не нужны — только больные дети, журналистские расследования и жизнь в маленьком таунхаусе за городом. Хотя у меня нет ни дворцов, ни недвижимости за рубежом. Я по своим заработкам скромно живу», — уверяет 39-летняя Собчак.Ксения Собчак Безусловно, Ксения много работает ради достойного заработка, но при этом не относит себя к людям, которые трудятся с самого утра. Телеведущая предпочитает поздний подъем. «Я смотрю на мужа, который спит по четыре-пять часов, и поражаюсь, потому что сон — это вещь, от которой я отказываюсь в последнюю очередь. Поэтому, например, не стала делать карьеру в МИДе. Я туда после МГИМО попала на практику и очень страдала. Вставать в восемь утра — это дискриминация, о которой никто не говорит. Почему мир сделан 70 процентами людей-жаворонков? Я хочу жить в богемном графике, вставать поздно и до глубокой ночи двигать мир и себя в нем», — призналась она в интервью для Tatler.