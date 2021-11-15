Кто первым заговорил на советском телевидении

01:07 Автор: Юлия Сапрыгина

87 лет назад, 15 ноября 1934 года, в СССР показали первую звуковую телепередачу. Ровно в 24.00 народный артист СССР Иван Москвин прочёл с телеэкрана рассказ Чехова «Злоумышленник».

К этому событию в СССР готовились несколько лет. Так, ещё 1 октября 1931 года в центральных газетах появилось сообщение, что в Москве, впервые в СССР, начинаются регулярные передачи «движущихся изображений».

Тогда вещание велось раздельно — изображение передавалось на одних волнах, а звук — на других. Дикторы обращались к зрителям «товарищи радиозрители», а первые тв-программы называли «передачами советского дальновидения».

Чтобы появилось телевидение, нужно было соединить два достижения: кино — «великий немой» и радио — «великий невидимка», что впервые в СССР и сделали в 1934 году.

День 15 ноября в истории

Для этого на Никольской улице в Москве построили новый телевизионный передатчик, подключенный к двум широковещательным радиостанциям, откуда и началось регулярное — два раза в пятидневку — телевещание.

Передача с участием Москвина, которая вышла 15 ноября 1934 года, длилась 25 минут. Кроме артиста, зрители увидели выступление певицы и балетной пары. Это событие имело огромный общественный резонанс.

А уже через несколько дней Всесоюзный комитет по радиофикации и радиовещанию принял решение о создании в своей структуре отдела телевидения.

#история #СССР

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