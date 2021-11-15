Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лера Кудрявцева призналась, что ретуширует все свои фото

Лера Кудрявцева призналась, что ретуширует все свои фото
50-летняя ведущая Лера Кудрявцева откровенно рассказала, что ей не нравится ее внешность. Ведущая шоу «Секрет на миллион» находится в отличной форме. Кудрявцева с удовольствием демонстрирует подтянутую фигуру в облегающих нарядах и купальниках. Но, оказывается, дело здесь не только в регулярных физических нагрузках и правильном питании. Лера призналась, что не считает свою внешность идеальной. Она подвергает обработке свои снимки, прежде чем они попадут в соцсети. «Я вообще без фотошопа не выкладываю ни одну фотографию, и что? Я сразу говорю, здесь всё фотошоп! Каждому в себе что-то не нравится. И это нормально», — подчеркнула Кудрявцева в эфире программы «Звезды сошлись».
Лера Кудрявцева Поддержала теледиву актриса Елена Проклова, она также не видит ничего плохого в ретуши кадров. «Фотошоп – это нормально. Любой человек сохраняет фотографии, которые ему нравятся, особенно для актеров. Все плохие фотографии мы убираем, а которые нравятся – оставляем!» — отметила артистка. Не стесняется обработки фотографий и Прохор Шаляпин. «Я иногда пользуюсь фотошопом. Я уже омолаживаю себе лицо», — признался певец. Лера Кудрявцева отметила, что, несмотря на ретушь снимков, важно принимать себя и свою внешность. «Что мы всем хотим доказать? Что мы лучше, чем есть на самом деле? Не будет так никогда! Любите себя такими, какие вы есть!» - призвала жена хоккеиста Игоря Макарова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Стоит ли опасаться магнитных бурь с 15 по 21 ноября 2021 года
Стоит ли опасаться магнитных бурь с 15 по 21 ноября 2021 года
Отец Леонида Агутина прошелся по Бузовой
Отец Леонида Агутина прошелся по Бузовой
Юлия Савичева рассказала о звездной болезни
Юлия Савичева рассказала о звездной болезни
Елена Проклова считает, что Бузова оскорбляет актеров
Елена Проклова считает, что Бузова оскорбляет актеров
Играть в GTA San Andreas: Definitive Edition лучше всего на Xbox Series X | S и в режиме производительности
Играть в GTA San Andreas: Definitive Edition лучше всего на Xbox
Майор Нельсон показал юбилейный торт к 20-летию первого Xbox
Майор Нельсон показал юбилейный торт к 20-летию первого Xbox
Зарубежные фильмы, которые в России любят намного больше, чем на родине
Зарубежные фильмы, которые в России любят намного больше, чем на
Факты об известных блюдах, узнав о которых, люди посмотрят на них другими глазами
Факты об известных блюдах, узнав о которых, люди посмотрят на них
Пользователи похвасталась своими интересными находками из прошлого 15.11.2021
Пользователи похвасталась своими интересными находками из прошлого
Подборка интересных "гаджетов" из прошлого 15.11.2021
Подборка интересных "гаджетов" из прошлого 15.11.2021
Суперконтинент Колумбия начал распадаться 1,4 млрд лет назад. Установить это помогли пробы базальтов из Якутии
Суперконтинент Колумбия начал распадаться 1,4 млрд лет назад.
Девушка сделала 8 пластических операций за 50 000 долларов, но результат не удовлетворил ее ожидания
Девушка сделала 8 пластических операций за 50 000 долларов, но

Топ на сегодня

Ушел из жизни актер «Реальных пацанов»
Ушел из жизни актер «Реальных пацанов»
Сергей Лазарев проиграл сыну в шахматы (видео)
Сергей Лазарев проиграл сыну в шахматы (видео)
С какого числа начинается Рождественский пост и кто может его не соблюдать
С какого числа начинается Рождественский пост и кто может его не
МИД ответил на обвинения Великобритании в белорусском миграционном кризисе
МИД ответил на обвинения Великобритании в белорусском миграционном
Корпорация "Энергия" разработала корабль для турполетов в космос
Корпорация "Энергия" разработала корабль для турполетов в

Еще по теме

Лера Кудрявцева призналась, что из-за возраста у нее ухудшилась внешность
Секрет на миллион. Новогодний - 55 выпуск, Лера Кудрявцева (30.12.2017)
Секрет на миллион. Лера Кудрявцева - Новогодний - 55 выпуск (30.12.2017)
Лера Кудрявцева решила сменить имидж (фото)