Лера Кудрявцева призналась, что ретуширует все свои фото

50-летняя ведущая Лера Кудрявцева откровенно рассказала, что ей не нравится ее внешность. Ведущая шоу «Секрет на миллион» находится в отличной форме. Кудрявцева с удовольствием демонстрирует подтянутую фигуру в облегающих нарядах и купальниках. Но, оказывается, дело здесь не только в регулярных физических нагрузках и правильном питании. Лера призналась, что не считает свою внешность идеальной. Она подвергает обработке свои снимки, прежде чем они попадут в соцсети. «Я вообще без фотошопа не выкладываю ни одну фотографию, и что? Я сразу говорю, здесь всё фотошоп! Каждому в себе что-то не нравится. И это нормально», — подчеркнула Кудрявцева в эфире программы «Звезды сошлись».Лера Кудрявцева Поддержала теледиву актриса Елена Проклова, она также не видит ничего плохого в ретуши кадров. «Фотошоп – это нормально. Любой человек сохраняет фотографии, которые ему нравятся, особенно для актеров. Все плохие фотографии мы убираем, а которые нравятся – оставляем!» — отметила артистка. Не стесняется обработки фотографий и Прохор Шаляпин. «Я иногда пользуюсь фотошопом. Я уже омолаживаю себе лицо», — признался певец. Лера Кудрявцева отметила, что, несмотря на ретушь снимков, важно принимать себя и свою внешность. «Что мы всем хотим доказать? Что мы лучше, чем есть на самом деле? Не будет так никогда! Любите себя такими, какие вы есть!» - призвала жена хоккеиста Игоря Макарова.