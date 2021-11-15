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Майор Нельсон показал юбилейный торт к 20-летию первого Xbox

Майор Нельсон показал юбилейный торт к 20-летию первого Xbox


Сегодня Microsoft отмечает юбилей Xbox. Первая консоль вышла ровно 20 лет назад, 15 ноября 2001 года она стала доступна игрокам в ряде стран. Юбилейная трансляция по случаю 20-летия Xbox назначена на 21:00 по московскому времени, но сотрудники Xbox уже активно праздную памятную дату.

Один из руководителей Xbox Майор Нельсон в Twitter опубликовал фотографию торта в виде первого Xbox. По его словам, минувшей ночью «было небольшое собрание» некоторых членов команды, которые были причастны к выпуску первого Xbox. Для этого мероприятия приготовили невероятный торт в стиле первого Xbox — его можно видеть на фотографиях ниже.


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По материалам: newxboxone

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