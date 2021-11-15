Манижа сообщила о своей помолвке

Об отношениях артистки и Ладо Кватании стало известно весной30-летняя певица Манижа выходит замуж за своего возлюбленного — 34-летнего режиссера Ладо Кватанию. Об этом знаменитость сообщила на своей личной странице в Instagram.О романе Манижи и Ладо стало известно этой весной, когда мужчина приехал вместе с избранницей в Нидерланды на музыкальный конкурс «Евровидение−2021», чтобы поддержать ее. Также Кватания сам ставил номер певицы, который в итоге вызвал много споров.Знаменитости не афишировали свои отношения, хотя они вместе появлялась на светских мероприятиях. Сейчас же Манижа поделилась летним снимком, на котором она показывает свое помолвочное кольцо. «Я сказала „Да“», — подписала фотографию звезда.Ладо ранее снимал короткометражные картины и клипы. Однако уже в 2022 году выйдет фильм Кватании, где снимались многие известные российские артисты.