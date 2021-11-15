Marathon привлечет $500 млн на покупку биткоина и ASIC-устройств

Котирующаяся на Nasdaq майнинговая компания Marathon Digital Holdings разместит конвертируемые облигации номинальной стоимостью $500 млн. Полученное финансирование пойдет на приобретение биткоина и оборудования для его добычи.

Долговые инструменты с погашением 1 декабря 2026 года предложат для квалифицированных инвесторов. У последних будет опцион на дополнительную покупку бумаг в размере $75 млн в течение последующих 13 дней.

Marathon Digital Holdings оставит за собой право частичного или полного выкупа облигаций с 6 декабря 2024 года до 21 торгового дня до наступления даты погашения. Это может произойти, если цена акции превысит 130% от цены конвертации в течение указанного периода.

По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Процентную ставку, курс конвертации и другие существенные условия определят при размещении.

Напомним, в октябре Marathon договорилась с Silvergate Bank об открытии возобновляемой кредитной линии на $100 млн сроком на один год с возможностью пролонгации.

По итогам третьего квартала в качестве резервов майнинговая компания хранила 7035 BTC с оценкой в $336,3 млн на тот момент.

В ноябре о планах по привлечению $57,5 млн через размещение облигаций заявила британская Argo Blockchain.



