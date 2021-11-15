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Метель ожидается вечером 16 ноября в Иркутске

Метель ожидается вечером 16 ноября в Иркутске

16 ноября в Иркутске синоптики прогнозируют днем умеренный снег. Вечером погода испортится: ожидается метель, порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -1,-3 градуса

По области также ожидается мокрый снег и снег, ветер усилится до 17 метров в секунду. Температура днём составит -1,-6 градусов, при облачной погоде -8,-13 градусов.

Yеблагоприятный прогноз доведен до дежурных служб территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, глав муниципальных образований, начальников пожарно-спасательных гарнизонов, оперативных дежурных единых дежурно-диспетчерских служб, сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области. Спасатели убедительно просят отказаться от поездок на дальние расстояния и выходов на туристские маршруты в связи с ухудшением погодных условий.

В случае происшествия или чрезвычайной ситуации звоните на единый номер службы спасения — 112 или на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

Подробный прогноз на ближайшие пять дней смотрите в разделе «Погода».

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По материалам: irk

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