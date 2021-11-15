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Минфин РФ предлагает повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк

Минфин РФ предлагает повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк

Минфин предлагает с 2022 года повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку до 261 рубля за 0,5 литра, на коньяк — до 480 рублей. Проект соответствующего приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов, сообщает ТАСС.

Таким образом, минимальную розничную цену на водку планируется повысить на 7,4% с действующих 243 рублей. А МРЦ на коньяк может вырасти на 7,6%, с текущих 446 рублей.

Кроме того, согласно документу минимальную розничную цену на бренди предлагается повысить с 324 рублей до 348 рублей. Минимальная отпускная цена на бренди может быть повышена с 256 до 270 рублей за 0,5 литра, оптовая — с 269 до 284 рублей, оптовая цена коньяка — с 352 до 371 рубля, отпускная цена коньяка с 370 до 391 рубля. Минимальная отпускная цена на водку у производителей с 2022 года может составить 214 рублей против 203 рубля в настоящее время, оптовая — 222 рубля против действующей сейчас 210 рублей за 0,5 литра.

Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в целях борьбы с теневым производством. В течение нескольких лет рассматривается возможность введения минимальной розничной цены на разные категории вин.

Предыдущая новость по этой теме:

С 1 января повысятся минимальные цены в рознице на водку, коньяк и шампанское

# Актуальные новости
По материалам: irk

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