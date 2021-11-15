Мэр Братска Сергей Серебренников прокомментировал обращение жителей к президенту из-за QR-кодов

15 ноября мэр Братска Сергей Серебренников опубликовал комментарий на странице в «Инстаграм» по поводу обращения жителей к президенту РФ из-за введения QR-кодов. Он отметил, что ситуация с ковидом остается сложной и назвал кощунством протестный сход 60 братчан на смотровой площадке Братской ГЭС.

Сергей Серебренников:

— В конце схода по команде началось скандирование: «Фашизм не пройдет». Хочу обратиться ко всем там присутствующим: это вы кого фашистами назвали? Врачей, которые вакцинируют? Или тех, кто спасает в реанимации людей? Кондукторов, которые маски просят надевать в общественном транспорте, чтобы остановить распространение страшной инфекции? Или учёных, которые одними из первых в мире вакцину разработали, чтобы людей спасти и ее сегодня десятки стран мира у нас закупают? Вы людей, спасающих жизни с фашистами сравнили? Как язык повернулся. И место знаковое для города выбрали. Смотровую площадку Братской ГЭС. ГЭС, которую построили победившие фашизм первостроители! Кощунство какое.

Глава города отметил, что на сегодняшний день в Братске развернуто 946 ковидных коек, занято пациентами — 929. Амбулаторно лечатся почти 2000 человек, из них 249 детей. Всего с начала пандемии заболели более 8000 братчан (плюс 69 за последние сутки). Умерло с начала пандемии 912 братчан (плюс 6 за последние сутки). На самоизоляции — 4702 человека. Первым компонентом привились чуть более 41% от взрослого населения, вторым — более 30%.

Сергей Серебренников:

— А может это относилось к правительству, которое уже миллиарды отправило денег в регионы для спасения жизней людей, ввело дополнительные социальные меры поддержки для семей с детьми, для бизнеса. Я по нашим муниципальным предприятиям знаю, миллионы, десятки миллионов рублей получили БТУ, ЦАП, учреждения культуры и спорта. Многие предприятия, пострадавшие от коронавируса, ведущие легальный бизнес, смогли получить компенсационные выплаты от государства.

15 ноября жители Братска записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отменить меры, введенные из-за пандемии, в частность, QR-коды. Они отметили, что общество разделилось на привитых и непривитых, ущемляются права тех, кто не имеет QR-кода.