Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мэр Братска Сергей Серебренников прокомментировал обращение жителей к президенту из-за QR-кодов

Мэр Братска Сергей Серебренников прокомментировал обращение жителей к президенту из-за QR-кодов

15 ноября мэр Братска Сергей Серебренников опубликовал комментарий на странице в «Инстаграм» по поводу обращения жителей к президенту РФ из-за введения QR-кодов. Он отметил, что ситуация с ковидом остается сложной и назвал кощунством протестный сход 60 братчан на смотровой площадке Братской ГЭС.

Сергей Серебренников:
— В конце схода по команде началось скандирование: «Фашизм не пройдет». Хочу обратиться ко всем там присутствующим: это вы кого фашистами назвали? Врачей, которые вакцинируют? Или тех, кто спасает в реанимации людей? Кондукторов, которые маски просят надевать в общественном транспорте, чтобы остановить распространение страшной инфекции? Или учёных, которые одними из первых в мире вакцину разработали, чтобы людей спасти и ее сегодня десятки стран мира у нас закупают? Вы людей, спасающих жизни с фашистами сравнили? Как язык повернулся. И место знаковое для города выбрали. Смотровую площадку Братской ГЭС. ГЭС, которую построили победившие фашизм первостроители! Кощунство какое.

Глава города отметил, что на сегодняшний день в Братске развернуто 946 ковидных коек, занято пациентами — 929. Амбулаторно лечатся почти 2000 человек, из них 249 детей. Всего с начала пандемии заболели более 8000 братчан (плюс 69 за последние сутки). Умерло с начала пандемии 912 братчан (плюс 6 за последние сутки). На самоизоляции — 4702 человека. Первым компонентом привились чуть более 41% от взрослого населения, вторым — более 30%.

Сергей Серебренников:
— А может это относилось к правительству, которое уже миллиарды отправило денег в регионы для спасения жизней людей, ввело дополнительные социальные меры поддержки для семей с детьми, для бизнеса. Я по нашим муниципальным предприятиям знаю, миллионы, десятки миллионов рублей получили БТУ, ЦАП, учреждения культуры и спорта. Многие предприятия, пострадавшие от коронавируса, ведущие легальный бизнес, смогли получить компенсационные выплаты от государства.

15 ноября жители Братска записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отменить меры, введенные из-за пандемии, в частность, QR-коды. Они отметили, что общество разделилось на привитых и непривитых, ущемляются права тех, кто не имеет QR-кода.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Энергетика овощей: как их цвет влияет на настроение и здоровье человека
Энергетика овощей: как их цвет влияет на настроение и здоровье
Победителями трека "Культура" конкурса "Лидеры России" стали 14 управленцев
Победителями трека "Культура" конкурса "Лидеры
Асмус заподозрили в романе с молодым актером
Асмус заподозрили в романе с молодым актером
Елена Борщева едва не разорилась на ремонте: «Вся корпусная мебель — это какие-то золотые слитки»
Елена Борщева едва не разорилась на ремонте: «Вся корпусная мебель —
Звездный гардероб: топ−3 люксовых сумок Пелагеи
Звездный гардероб: топ−3 люксовых сумок Пелагеи
Доступные и недорогие препараты, которые помогают бороться со старением
Доступные и недорогие препараты, которые помогают бороться со
В выходные дни в Иркутской области ликвидировали 30 пожаров
В выходные дни в Иркутской области ликвидировали 30 пожаров
В Дзержинске Иркутского района откроют ПЦР-лабораторию
В Дзержинске Иркутского района откроют ПЦР-лабораторию
В Приангарье выделили четыре миллиарда рублей на раннее заключение контрактов на ремонт дорог
В Приангарье выделили четыре миллиарда рублей на раннее заключение
Мэр Братска Сергей Серебренников прокомментировал обращение жителей к президенту из-за QR-кодов
Мэр Братска Сергей Серебренников прокомментировал обращение жителей к
Иркутскстат: естественная убыль населения в регионе составила 9800 человек за девять месяцев 2021 года
Иркутскстат: естественная убыль населения в регионе составила 9800
ТСЖ в Академгородке разыскивает похитителя 30 пожарных вентилей в жилых домах
ТСЖ в Академгородке разыскивает похитителя 30 пожарных вентилей в

Топ на сегодня

МИД ответил на обвинения Великобритании в белорусском миграционном кризисе
МИД ответил на обвинения Великобритании в белорусском миграционном
С какого числа начинается Рождественский пост и кто может его не соблюдать
С какого числа начинается Рождественский пост и кто может его не
Корпорация "Энергия" разработала корабль для турполетов в космос
Корпорация "Энергия" разработала корабль для турполетов в
Итоги недели: биткоин и Ethereum обновили максимумы, а глава Apple раскрыл инвестиции в криптовалюты
Итоги недели: биткоин и Ethereum обновили максимумы, а глава Apple
Снежный, мандариновый, хвойный: пастельный маникюр для зимнего настроения
Снежный, мандариновый, хвойный: пастельный маникюр для зимнего

Еще по теме

Серебренникова номинировали на премию «Золотая маска»
В Совфеде прокомментировали заявление США о наращивании военных сил РФ в Черном море
В суде Серебренников не признал вину в хищениях
Следователи назвали вероятные причины падения Ил-76 МЧС