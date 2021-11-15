На автодороге «Тулун — Икей» водитель «Волги» сбил насмерть двух пешеходов

В ночь на 14 ноября на четвертом километре автодороги «Тулун — Икей» 26-летний водитель автомобиля «Волга» сбил двух пешеходов, которые находились на проезжей части. От полученных травм 53-летний мужчина и 39-летняя женщина скончались на месте до приезда бригады медиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Известно, что владельца автомобиля несколько месяцев назад лишили водительских прав за отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования. По факту аварии проводится проверка, полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.