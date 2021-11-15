Набиуллина перечислила условия для внедрения цифрового рубля

Экономика РФ получит цифровую форму национальной валюты только при выполнении ряда условий для его функционирования. Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на заявление председателя Банка России Эльвиру Набиуллину.

По ее словам, новый финансовый инструмент должен позволять свободно переводить его в другие формы денег.

«Это третья форма денег, и мы ее будем запускать масштабно только, когда убедимся, что все условия выполняются: легко переводятся из наличной формы в цифровую, в безналичную, только один к одному, и только при этих условиях. Это должен быть настоящий полноценный рубль, никакого там дисконта или еще чего-то», — пояснила Набиуллина.

Она добавила, что цифровой рубль не должен повлиять на инфляцию в России.

Глава регулятора не исключила, что тестирование пилотного проекта может занять больше года.

ЦБ РФ хотел бы, чтобы граждане выбирали цифровую валюту самостоятельно так же, как стали отдавать предпочтение безналичным расчетам.

"У нас не стоит задачи, чтобы цифрового рубля было много. Задача в том, чтобы он помог сделать транзакции дешевле", - подчеркнула Набиуллина.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что отечественный CBDC станет полноценной заменой криптовалют для россиян.

Напомним, Банк России и Минфин подтвердили планы по запуску цифрового рубля как третьей формы денег до 2030 года.

Тестирование нового финансового инструмента пройдет на базе 12 банков в первом квартале 2022 года.

Тогда же Госдума начнет разработку поправок в законодательство, необходимых для внедрения цифрового рубля в экономику страны.