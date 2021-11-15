Найденный в Баварии клад содержит более 5600 римских серебряных монет

Вадим Карасев

Археологи города Аугсбург нашли в старейшем районе города — Оберхаузене — крупный клад римской эпохи. Он содержит более 5600 серебряных динариев I и II веков нашей эры. Клад был найден при археологическом обследовании места будущего строительства.

Монеты в кладе относятся к периоду от правления Нерона до Септимия Севера. Среди изображенных на монетах императоров есть Траян, Адриан, Антонин Пий, Марк Аврелий, а также император Дидий Юлиан, правивший с 28 марта по 1 июня 193 года. Монеты, отчеканенные в его правление, очень редки.

Аугсбург был основан при императоре Августе между 8 и 5 годами до нашей эры как римский военный лагерь на берегу реки Вертах недалеко от ее впадения в реку Лех. Он стал первым римским укреплением, построенным в предгорьях Альп, только что завоеванных в 15 г. до н. э. пасынком Августа Тиберием. Примерно к 10 году нашей эры временный лагерь был преобразован в крепость, способную вместить 3000 солдат. Гражданское поселение за пределами лагеря быстро выросло в город Августа Винделикорум («Августа винделиков»), который стал столицей новой имперской провинции. Хотя после 70 г. н. э. там не было расквартированных легионов, город продолжал расти и процветать.

Серебряные монеты были обнаружены недалеко от места самого раннего римского поселения в Баварии, в гравии старого русла реки Вертах (река была спрямлена в 1900 году). Контейнер больше не может быть идентифицирован. «Мы предполагаем, что клад был захоронен за пределами города Августа Винделикорум, недалеко от дороги Виа Клавдиа, проходившей там в начале III века. Место, где он был зарыт, вероятно, было размыто много столетий спустя наводнением в Вертахе, и монеты были рассыпаны в речном гравии, — объясняет Себастьян Гаирхос, глава отдела археологии города Аугсбурга. — Простой солдат зарабатывал в начале III века от 375 до 500 динариев в год. Таким образом, это сокровище эквивалентно примерно 11–15 годовым окладам».

В дополнение к кладу археологи обнаружили сотни римских артефактов в гравии из бывшего русла реки. Просеяв 1000 кубометров речного гравия, они нашли оружие, инструменты, украшения, посуду, сосуды и многое другое. Предполагается, что находки происходят из римского военного лагеря I века.

Многие находки сильно корродированы и покрыты отложениями, оставшимися за столетия, проведенные в русле реки, поэтому потребуется длительная работа по их реставрации. Город надеется создать для размещения находок новый музей, посвященный римской истории Аугсбурга, но на данный момент нет даже конкретных планов по его строительству. Пока же монеты из клада и некоторые другие артефакты, найденные при раскопках, можно будет увидеть на временной выставке в Оружейной палате Аугсбурга с 17 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.