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"Не может связать двух слов": Поплавская раскритиковала Бузову, сравнив ее с обезьяной

"Не может связать двух слов": Поплавская раскритиковала Бузову, сравнив ее с обезьяной

54-летняя Яна Поплавская резко высказалась об Ольге Бузовой, оказавшейся в этом году на сцене МХАТа им. М. Горького. Известная актриса сравнила звезду "Дома-2" с обезьяной, сообщает "Комсомольская правда".

Яна Поплавская раскритиковала актерский талант певицы, которая играла в спектакле под названием "Чудесный грузин", посвященном молодому Иосифу Сталину.

"Сейчас Бузова появляется везде только потому, что есть люди, которые продюсируют всю эту безумную историю. Все это вызывает у меня саркастическую улыбку: если взять обезьяну и показывать ее таким же образом, как Бузову, брать у этой обезьяны интервью, то она станет самым известным приматом в России. Так работает окно Овертона. Все это деструктивно действует на мозги", - заявила Поплавская.

Актриса опубликовала на своей странице в инстаграме эмоциональный пост, в котором резко прошлась по Ольге Бузовой.

"Слово МХАТ всегда произносилось с придыханием. И вдруг в театре появляется человек, который не может связать двух слов… Видели интервью Бузовой Ирине Безруковой? "Вчера была День учителя, и я всем учИтелям передаю привет", - написала Поплавская. - При этом вы знаете, что я никаких личных дел с Ольгой не имею, просто меня все время о ней спрашивают. И мне искренне её жаль. Сейчас Бузова невероятно богатая женщина, но деньги не решают ничего: когда человек находится не на своём месте, они не играют никакой роли, не приносят счастья, удовлетворения. Молодость - вещь проходящая. Наступит момент, когда человек столкнётся с собственным ничтожеством", - отметила артистка.

Ранее [b][/b]35-летняя звезда "Дома-2" намекнула, что ей так и не выплатили гонорары, сообщает НТВ. "Дело в том, что со мной не выходят на связь, и я, как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом", — рассказала Бузова.

По данным СМИ, лишь за 2 спектакля приглашенной Ольге Бузовой пообещали 446 тыс. рублей. Пока официальных заявлений о судьбе гонорара звезды "Дома-2" нет.

По словам популярной певицы, это лето началось с того, что ей пришлось защищать себя и МХАТ от хейтеров.

Сейчас пришло время мне защищаться от лжи руководства театра МХАТ и рассказывать правду вам. Мы очень долго ждали, когда нам дадут дату! И вот, ура! Наконец-то у всех актеров, а их в постановке “Чудесный Грузин” аж 30 (а над самим спектаклем работало более 70 сотрудников), нашлось время, и мы выбрали 2 ноября! С внесением в афишу все тянули и тянули, и вот за неделю до показа наконец-то билеты появились в продаже! Без рекламы их скупили за считаные дни... Но новое руководство МХАТа это не устроило! И господин Кехман дал задание снять спектакль “Чудесный Грузин” и выдать новость, что отмена связана с плохой покупкой билетов на Бузову.

Звезда заявила в инстаграме, что такой масштабной рекламы не было ни у одной театральной премьеры.

"Тут же все СМИ подхватили лживую информацию и начали пестрить неправдоподобными заголовками!!!! То есть снова виновата только Бузова? Где-то я это уже слышала... И вообще, что значит плохие продажи? Если билетов уже не было в кассах... Доказательство и скрины того, что билетов нет, в моих сторис! Мои слова не #Водица, у меня все запротоколировано. Зачем МХАТу врать своему зрителю, что на меня не продаются билеты? Если это ЛОЖЬ. Чтобы очернить меня??? И приподнять себя... Ну этот вариант делают многие в шоу-бизнесе, но я не думала, что такое бывает в мире, где живет легендарное искусство", — написала звезда "Дома-2".

Как писал NEWSTES, ранее Бузова заявилась в самолет без лифчика, показав свои соски.

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По материалам: uposters.ru

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