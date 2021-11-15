"Не может связать двух слов": Поплавская раскритиковала Бузову, сравнив ее с обезьяной
54-летняя Яна Поплавская резко высказалась об Ольге Бузовой, оказавшейся в этом году на сцене МХАТа им. М. Горького. Известная актриса сравнила звезду "Дома-2" с обезьяной, сообщает "Комсомольская правда".
Яна Поплавская раскритиковала актерский талант певицы, которая играла в спектакле под названием "Чудесный грузин", посвященном молодому Иосифу Сталину.
"Сейчас Бузова появляется везде только потому, что есть люди, которые продюсируют всю эту безумную историю. Все это вызывает у меня саркастическую улыбку: если взять обезьяну и показывать ее таким же образом, как Бузову, брать у этой обезьяны интервью, то она станет самым известным приматом в России. Так работает окно Овертона. Все это деструктивно действует на мозги", - заявила Поплавская.
Актриса опубликовала на своей странице в инстаграме эмоциональный пост, в котором резко прошлась по Ольге Бузовой.
"Слово МХАТ всегда произносилось с придыханием. И вдруг в театре появляется человек, который не может связать двух слов… Видели интервью Бузовой Ирине Безруковой? "Вчера была День учителя, и я всем учИтелям передаю привет", - написала Поплавская. - При этом вы знаете, что я никаких личных дел с Ольгой не имею, просто меня все время о ней спрашивают. И мне искренне её жаль. Сейчас Бузова невероятно богатая женщина, но деньги не решают ничего: когда человек находится не на своём месте, они не играют никакой роли, не приносят счастья, удовлетворения. Молодость - вещь проходящая. Наступит момент, когда человек столкнётся с собственным ничтожеством", - отметила артистка.
Ранее [b][/b]35-летняя звезда "Дома-2" намекнула, что ей так и не выплатили гонорары, сообщает НТВ. "Дело в том, что со мной не выходят на связь, и я, как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом", — рассказала Бузова.
По данным СМИ, лишь за 2 спектакля приглашенной Ольге Бузовой пообещали 446 тыс. рублей. Пока официальных заявлений о судьбе гонорара звезды "Дома-2" нет.
По словам популярной певицы, это лето началось с того, что ей пришлось защищать себя и МХАТ от хейтеров.
Звезда заявила в инстаграме, что такой масштабной рекламы не было ни у одной театральной премьеры.
"Тут же все СМИ подхватили лживую информацию и начали пестрить неправдоподобными заголовками!!!! То есть снова виновата только Бузова? Где-то я это уже слышала... И вообще, что значит плохие продажи? Если билетов уже не было в кассах... Доказательство и скрины того, что билетов нет, в моих сторис! Мои слова не #Водица, у меня все запротоколировано. Зачем МХАТу врать своему зрителю, что на меня не продаются билеты? Если это ЛОЖЬ. Чтобы очернить меня??? И приподнять себя... Ну этот вариант делают многие в шоу-бизнесе, но я не думала, что такое бывает в мире, где живет легендарное искусство", — написала звезда "Дома-2".
Как писал NEWSTES, ранее Бузова заявилась в самолет без лифчика, показав свои соски.