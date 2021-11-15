Не стартует загрузка Halo Infinite или синий экран — что делать





Некоторые игроки на приставках Xbox One и Xbox Series X | S столкнулись с проблемами после релиза многопользовательской составляющей Halo Infinite. Игроки не могут скачать из цифрового магазина Microsoft полный клиент игры, у них загружается только заполнитель на 280 Мб, а полный клиент (который весит около 25 Гб) не загружается.

Чтобы это исправить — просто перезагрузите игровую приставку. Для этого зажмите на геймпаде кнопку Xbox и выберите пункт с перезагрузкой консоли. Когда консоль запустится, проверьте, загружается ли полный клиент Halo Infinite. Если нет — удалите предварительно загруженный заполнитель на 280 Мб и поставьте установку заново через Microsoft Store (не через Game Pass). В большинстве случаев это помогает решить проблему.

Отметим, что таким же способом можно решить проблему с синим экраном после старта Halo Infinite, которая тоже возникает у ряда игроков.