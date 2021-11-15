Неужели! Звездные мужчины, которые расстались со статусом вечного холостяка

Они встретили женщин, которые изменили все в их жизниЭти мужчины когда-то зареклись связывать себя узами брака, однако не смогли сдержать своего обещания. Мы собрали самых завидных (в свое время) холостяков, которые все же нашли женщину, изменившую их представление о семейной жизни.Большинство поклонников, да и просто зрителей, не ожидали такого от актера, который считался буквально эталонным холостяком. Хотя Клуни уже был женат, опыт заставил Джорджа надолго оставить мысли о браке. Как бы не пытались подруги актера надеть кольцо на «тот самый» палец актера, все попытки были провальными. К успеху пришла только Амаль Аламуддин. Женщина далека от мира шоу-бизнеса и работала до встречи с Джорджем юристом. Сам Клуни просто без ума от женщины, которой действительно удалось невероятное.Актер встречался со многими коллегами по цеху, но лишь Софи Хантер, с которой Бенедикт вместе снимался в Британии, повезло привлечь актера настолько, что он сделал ей предложение. В начале Бен даже не помышлял о браке, звезды общались по работе и иногда проводили время как друзья. Однако чувства вспыхнули внезапно и пара перестала скрывать свои отношения. Свадьба не заставила себя ждать, Бенедикт к удивлению фанатов стал преданным семьянином. Камбербетч и Хантер обожают друг друга, а подтверждением их любви стал общий сын.Голливудский красавчик покорил женские сердца, сыграв в популярном молодежном сериале о вампирах. Какое-то время актер был в отношениях с коллегой по сериалу Ниной Добрев, но свадьба так и не состоялась, учитывая тот факт, что Сомерхолдер никогда не стремился обзавестись семьей. И все же холостяк сдался под напором актрисы Никки Рид. Причем Йен сделал предложение девушке уже через полгода после знакомства.