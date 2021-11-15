Новых игр на Xbox по обратной совместимости больше не планируется





Сегодня Microsoft объявила о новых играх в программе обратной совместимости. Было добавлено 70 новых проектов, что заметно превысило ожидания игроков. При этом в списке есть и давно ожидаемые игры, вроде полноценной трилогии Max Payne, игры Manhunt, нескольких частей Dead or Alive, Red Dead Revolver и так далее.

Это первое добавление новых игр в программу обратной совместимости на Xbox с 2019 года. Тогда, в 2019 году, Microsoft завершила добавление новых игр, при этом не исключая, что они все же могут в будущем появиться, в чем мы и убедились сегодня. Но сегодняшнее добавление игр на Xbox в программу обратной совместимости, похоже, является окончательным.

В официальном пресс-релизе Microsoft (в лице Пегги Ло, руководителя программы обратной совместимости) отмечает, что больше новые игры ждать не стоит:

Ваши постоянные запросы отдельных проектов и улучшений вдохновили команду по обратной совместимости на сотрудничество с разработчиками оригиналов, что помогло сохранить более тысячи игр, созданных для четырех поколений Xbox. Несмотря на то, что мы по-прежнему сосредоточены на сохранении и улучшении [уже добавленных игр], мы достигли предела возможностей по добавлению новых проектов в каталог из-за лицензионных, юридических и технических ограничений.

Суммарно в программу обратной совместимости было добавлено 596 проектов.