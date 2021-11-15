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Одежда, которая не подходит вам по типажу

Одежда, которая не подходит вам по типажу
Дизайнер Андрей Волконский — о пяти темпераментах, которые влияют и на наш гардеробДраматик, романтик, натурал, классик и гамин — для любого из этих типажей существуют вещи, подчёркивающие меньше всего харизму и индивидуальные черты внешности.Многие трендовые и, казалось бы, универсальные вещи, такие как кожаная куртка-косуха, платье в цветочный принт или парка, обладают определённым темпераментом, не соответствующим вашему типажу. Именно поэтому некоторая одежда постоянно выделяется из гардероба и смотрится в целом образе неудачно. Давайте познакомимся с основными правилами несовместимости.ДраматикЭтому типажу свойственны строгие линии и минимализм, поэтому чересчур игривая и романтическая одежда здесь не уместна. Девушки-драматики достаточно худые и вытянутые, а их ладони и ступни, как правило, крупные и слегка удлинённые.Скажите «нет»:Романтичным платьям в цветочек, появляющимся на подиуме буквально каждый год. Драматиков они не украшают — в них люди этого типажа смотрятся простовато. В качестве альтернативы можно выбрать лёгкие однотонные платья из гладких тканей с геометричными вырезами.Укороченные свитера с фактурной вязкой или с рисунком — также не ваша вещь. Рассмотрите модные жилеты с геометричными принтами.РомантикЯвляется противоположностью «Драматику». Поэтому в гардеробе такой девушки не должно быть одежды строгих форм и смелой архитектуры. Природа наделили «Романтиков» пышными формами в совокупности с мягкими чертами лица и тонкой костной структурой. Плечи имеют скруглённую форму, руки могут быть не полными, но мускулистыми либо жилистыми. Для «Романтиков» свойственен тип фигуры песочные часы, даже если девушка поправляется, то талия у неё не пропадает.Скажите «нет»:Жакетам прямого кроя: они сделают ваши женственные формы не такими изящными.Юбкам асимметричного кроя с заострёнными краями. Взамен им можно подобрать варианты из эко-кожи.Оверсайз пуховикам и пальто-халату, они добавят пышности и неудачно подчеркнут округлые формы.Чёрной куртке-косухе. Она будет смотреться на вас слишком грубо. Можно рассмотреть другие цвета — бежевый, лавандовый, горчичный.НатуралПорой девушек «Натурал» даже путают с «Драматиками», если они слишком худые или ещё юные, и полноценно их мышечный скелет не развился. Девушки типажа «Натурал» имеют рост выше среднего или высокий. Развитую мышечную структуру, длинные руки и ноги. Их тело стройное и подтянутое. Черты лица могут быть как прямыми, так и изогнутыми, однако всегда крупные и выразительные.Скажите «нет»:Чрезмерному кокетству. На подтянутой спортивной фигуре странно выглядят кокетливые блузы с рюшами и бантами. Также не стоит выбирать одежду ярких оттенков, на вашем типаже она будет смотреться так, словно вы приобрели её в детском магазине.Классик«Утончённая леди» — так можно описать типаж девушек «Классик». У этой категории нет определённых черт, это могут быть как высокие, так и низкие особы. Телосложение здесь не играет роль.Скажите «нет»:Стилю бохо и остальным сложностям. Если вы обладаете типажом «Классик», то не стоит сочетать различные фактуры и рисунки, а от одежды в стиле бохо лучше вообще отказаться.Удлинённым свитерам — они точно не для вас, это придаст вычурную мягкость и скроет достоинства истинной леди.ГаминЭто девушка, которая вечно юна и обладает лицом ребёнка, а также миниатюрным телосложением. Таких особ зачастую сравнивают с куклами из-за фарфоровой внешности.Скажите «нет»:Мягким силуэтам, юбкам в цветочек и слишком романтичным топам. В подобной одежде ваш типаж потеряется.Юбкам и платьям в пол — они вам не подходят. В ваш гардероб идеально впишется мини.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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