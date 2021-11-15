Официально: мультиплеер Halo Infinite уже доступен бесплатно игрокам
В последние дни ходило много слухов о том, что одной из новостью, которую припасла Microsoft на 20-летие Xbox, станет выход в релиз мультиплеера Halo Infinite. Появлялись различные слухи, сначала говорили, что Halo Infinite выйдет 15 ноября, потом, что она может появиться позже в ноябре.
Теперь официально — мультиплеер Halo Infinite сегодня выходит на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и на PC. Игра уже доступна всем желающим — мультиплеер нового шутера знаменитой франшизы распространяется бесплатно.
Сейчас игра запускается в статусе беты. Эта бета-версия включает доступ к первому сезону со всеми картами и функциями боевого пропуска. Любой прогресс в многопользовательском режиме также будет перенесен на день запуска 8 декабря.
Halo Infinite
ЛЕГЕНДАРНАЯ СЕТЕВАЯ ИГРА — ДАРОМ. Знаменитые сетевые сражения Halo стали ещё лучше и теперь доступы бесплатно! Регулярные сезонные обновле…
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Ниже можно видеть новый трейлер, представленный к релизу мультиплеера Halo Infinite и первого сезона в игре:
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Напомним, что сюжетная кампания по Halo Infinite выйдет позже, ее релиз назначен на 8 декабря 2021 года.