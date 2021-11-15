Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Оксана Самойлова едва выжила в отпуске

Оксана Самойлова едва выжила в отпуске
Модель Оксана Самойлова поделилась впечатлениями после отдыха на яхте. Для Оксаны Самойловой и рэпера Джигана семейный отпуск на Мальдивах обернулся катастрофой. Изначально супруги планировали необычное путешествие на плавучий отель, но с самого начала все пошло не так. Многодетная мама откровенно поделилась своими впечатлениями. «Этот отдых не был идеальным в привычном понимании, начиная от нашего плавучего отеля и заканчивая бесконечной штормовой воронкой, но мы с собой везем тонну впечатлений и еще год будем обсуждать дома за чашечкой чая, как мы спали на полу в гостиной всей толпой, как нас подкидывало до потолка день и ночь, как однажды вечером у нас вся еда закончилась и так далее», — рассказала Оксана.
Оксана Самойлова Тем не менее, звезда осталась довольна приключениями. Самойлова отметила, что теперь ее семье будет что вспомнить за чашкой чая, и этих впечатлений хватит на год вперед. Правда, по словам знаменитости, теперь поездки на лодках для нее надолго войдут в стоп-лист. Поклонники неоднозначно отреагировали на откровения Оксаны. Одни не оценили ее признаний, другие же порадовались за нее. «Устали наверное отдыхать?», «Молодцы, это отличный отдых», «Самый веселый отпуск!», «Вся еда кончилась? Это батя все съел!» — написали фанаты.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Стоит ли опасаться магнитных бурь с 15 по 21 ноября 2021 года
Стоит ли опасаться магнитных бурь с 15 по 21 ноября 2021 года
Отец Леонида Агутина прошелся по Бузовой
Отец Леонида Агутина прошелся по Бузовой
Юлия Савичева рассказала о звездной болезни
Юлия Савичева рассказала о звездной болезни
Елена Проклова считает, что Бузова оскорбляет актеров
Елена Проклова считает, что Бузова оскорбляет актеров
Играть в GTA San Andreas: Definitive Edition лучше всего на Xbox Series X | S и в режиме производительности
Играть в GTA San Andreas: Definitive Edition лучше всего на Xbox
Майор Нельсон показал юбилейный торт к 20-летию первого Xbox
Майор Нельсон показал юбилейный торт к 20-летию первого Xbox
Зарубежные фильмы, которые в России любят намного больше, чем на родине
Зарубежные фильмы, которые в России любят намного больше, чем на
Факты об известных блюдах, узнав о которых, люди посмотрят на них другими глазами
Факты об известных блюдах, узнав о которых, люди посмотрят на них
Пользователи похвасталась своими интересными находками из прошлого 15.11.2021
Пользователи похвасталась своими интересными находками из прошлого
Подборка интересных "гаджетов" из прошлого 15.11.2021
Подборка интересных "гаджетов" из прошлого 15.11.2021
Суперконтинент Колумбия начал распадаться 1,4 млрд лет назад. Установить это помогли пробы базальтов из Якутии
Суперконтинент Колумбия начал распадаться 1,4 млрд лет назад.
Девушка сделала 8 пластических операций за 50 000 долларов, но результат не удовлетворил ее ожидания
Девушка сделала 8 пластических операций за 50 000 долларов, но

Топ на сегодня

Ушел из жизни актер «Реальных пацанов»
Ушел из жизни актер «Реальных пацанов»
Сергей Лазарев проиграл сыну в шахматы (видео)
Сергей Лазарев проиграл сыну в шахматы (видео)
С какого числа начинается Рождественский пост и кто может его не соблюдать
С какого числа начинается Рождественский пост и кто может его не
МИД ответил на обвинения Великобритании в белорусском миграционном кризисе
МИД ответил на обвинения Великобритании в белорусском миграционном
Корпорация "Энергия" разработала корабль для турполетов в космос
Корпорация "Энергия" разработала корабль для турполетов в

Еще по теме

На подходе пятый: Оксана Самойлова беременна!
Шок! Оксана Самойлова и Джиган чуть не умерли на Мальдивах
От кого ребенок? Фанаты подозревают, что Оксана Самойлова беременна не от Джигана
Самойлова передумала разводиться с Джиганом