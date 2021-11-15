Оксана Самойлова едва выжила в отпуске

Модель Оксана Самойлова поделилась впечатлениями после отдыха на яхте. Для Оксаны Самойловой и рэпера Джигана семейный отпуск на Мальдивах обернулся катастрофой. Изначально супруги планировали необычное путешествие на плавучий отель, но с самого начала все пошло не так. Многодетная мама откровенно поделилась своими впечатлениями. «Этот отдых не был идеальным в привычном понимании, начиная от нашего плавучего отеля и заканчивая бесконечной штормовой воронкой, но мы с собой везем тонну впечатлений и еще год будем обсуждать дома за чашечкой чая, как мы спали на полу в гостиной всей толпой, как нас подкидывало до потолка день и ночь, как однажды вечером у нас вся еда закончилась и так далее», — рассказала Оксана.Оксана Самойлова Тем не менее, звезда осталась довольна приключениями. Самойлова отметила, что теперь ее семье будет что вспомнить за чашкой чая, и этих впечатлений хватит на год вперед. Правда, по словам знаменитости, теперь поездки на лодках для нее надолго войдут в стоп-лист. Поклонники неоднозначно отреагировали на откровения Оксаны. Одни не оценили ее признаний, другие же порадовались за нее. «Устали наверное отдыхать?», «Молодцы, это отличный отдых», «Самый веселый отпуск!», «Вся еда кончилась? Это батя все съел!» — написали фанаты.