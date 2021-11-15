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Ольга Бузова на шоу устроила скандал

Ольга Бузова на шоу устроила скандал
Ведущая и певица Ольга Бузова угодила в скандал. Похоже, что это стало правилом — где бы ни появилась Ольга Бузова, там всегда будут хайп и скандалы. На днях в эфир вышел выпуск  шоу «Х-Фактор», на съемках которого ведущая потеряла самообладание. Она кричала так, что у неё сел голос. Всё из-за желания добиться справедливости — ей показалось, что её права были ущемлены. Причиной криков Бузовой в эфире белорусского телевидения стала её ссора с рэпером Серегой. На этапе отбора участников в команды членов жюри он решил нарушить правило и набрать четырех подопечных вместо трех, как было раньше. Ольгу это дико возмутило, ведь она тоже хотела бы позвать в свою команду больше участников. «Так, мне тогда нужен перерыв. Я хочу поговорить со своей командой. В моей команде тогда тоже будут четыре человека, а может, даже и пять! И пускай зрители решают», — кричала Ольга, пытаясь перекричать всех остальных.
Ольга Бузова Потом, когда страсти немного улеглись, Бузова снова «перешла дорогу» Сереге, после чего он встал и ушел за кулисы. «Ну, тогда дальше без меня продолжайте», — сказал рэпер, когда увидел, что ведущая взяла в команду артиста, которого он «отсеял». Ранее Ольга, напомним, потеряла работу в театре. Владимир Кехман отменил нашумевший спектакль «Чудесный грузин». Ведущая считает, что теперь театр ей должен деньги — около полмиллиона рублей. Однако новый художественный руководитель МХАТ сказал, что не собирается платить Бузовой ни копейки из бюджета. Теперь Бузова собирается идти в суд, чтобы отстоять свои права.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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