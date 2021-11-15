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Ольга Орлова получила шикарный подарок на день рождения от любимого сына

Ольга Орлова получила шикарный подарок на день рождения от любимого сына
Певица Ольга Орлова накануне отпраздновала 44-летие. Артистка показала шикарный презент от 20-летнего сына. Ольга Орлова долгое время была солисткой группы «Блестящие». Потом артистка стала ведущей «Дома-2». Ольге Орловой 13 ноября исполнилось 44 года. Певица показала, как с утра вся ее кухня утопала в роскошных букетах. Многим известно, что Ольга — большая поклонница красивых ювелирных украшений. Ее сын тоже об этом знает, а потому решил презентовать маме браслет Messika с бриллиантом. Стоимость такого подарка оценивается в 200 тысяч рублей. Певица показала подарок сына, 20-летнего студента Артема Карманова.
Артем Карманов подарил маме роскошный браслет «Ну как красиво! Какая красота! Темочка, спасибо тебе большое!» — поблагодарила экс-солистка «Блестящих» своего наследника. Также Ольга поделилась с поклонниками мыслями по поводу празднования и неизбежности старения. Певица призналась, что ощущает себя гораздо моложе своих 44 лет.
Ольга Орлова «Я с возрастом перестала любить свой день рождения. Наверное, потому,что очень хочется остановить время и очень не хочется взрослеть🙈 Но, когда я слышу столько тёплых слов в свой адрес, когда я читаю все ваши поздравления 🥳, я понимаю, что праздники в жизни очень важны, причём, самые разные праздники. И я очень хочу поблагодарить вас всех за внимание☺️, и от всей души пожелать всем здоровья 🙏🏼❤️, особенно в это непростое время. Пусть сегодня сбудутся все ваши желания🎉🥳🎈»— обратилась к поклонникам Орлова. «С Днём Рождения, дорогая! Счастья, счастья, счастья! 🥳🌺🎂», поздравила именинницу Кристина Орбакайте. «С днём рождения Олечка 😍», присоединилась Лера Кудрявцева. «Дорогая моя с днём рождения ❤️❤️❤️ Счастья и любви», пожелала Анна Семенович. «С Днём Рождения, Оленька!❤️🌹», написала Зара.
Ольга Орлова задувает свечи на именинном торте А накануне вечером Ольга Орлова устроила вечеринку в одном из столичных ресторанов, где собрала самых близких людей. Она нарядилась по такому случаю в черное платье миди в красный горох. Наряд подчеркнул ее талию и тонкие щиколотки. Образ она дополнила лодочками на каблуке. Среди гостей можно было заметить близкую подругу певицы, телеведущую Ксению Бородину, а также избранника именинницы. С днем рождения Ольгу поздравили не только Ксюша и любимый мужчина, но и многочисленные поклонники. «Я очень счастлива! У меня есть все, что нужно для этого. Мои родители живы, у меня прекрасный сын, которым я горжусь, мой дом полон любви моих хвостиков! Я абсолютно счастлива как женщина, потому что со мной рядом мужчина, о котором можно было только мечтать», — откровенничала Орлова еще в прошлом году.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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