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Отец Леонида Агутина прошелся по Бузовой

Отец Леонида Агутина прошелся по Бузовой
Отец певца Леонида Агутина негативно высказался об участии Ольги Бузовой во МХАТ.   Николай, в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ в пух и прах разнес певицу Ольгу Бузову. «Я одного только не понимаю. Почему театр заключает с Бузовой договор. С человеком, который раньше к театру никакого отношения не имел», сказал Николай Агутин.
Леонид Агутин с отцом Как отметил Николай Агутин, он понимает, что театр хотел заработать денег. «Но бабло должно поддерживаться какими-то мозгами, которые учились когда-то и где-то. Я понимаю, что есть одна передача, которая идет уже много лет. Я не против, что она там звезда. Но что касается выйти на подмостки МХАТа. Ну вы меня простите. Нельзя глумиться над искусством», » сказал отец Леонида Агутина. Напомним, что минувшим летом Ольга Бузова дважды выходила на сцену МХАТа имени Горького в постановке «Чудесный грузин». Позже спектакль был снят с репертуара, а певица изгнана из театра.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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