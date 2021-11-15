Отец Леонида Агутина прошелся по Бузовой

Отец певца Леонида Агутина негативно высказался об участии Ольги Бузовой во МХАТ. Николай, в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ в пух и прах разнес певицу Ольгу Бузову. «Я одного только не понимаю. Почему театр заключает с Бузовой договор. С человеком, который раньше к театру никакого отношения не имел», сказал Николай Агутин.Леонид Агутин с отцом Как отметил Николай Агутин, он понимает, что театр хотел заработать денег. «Но бабло должно поддерживаться какими-то мозгами, которые учились когда-то и где-то. Я понимаю, что есть одна передача, которая идет уже много лет. Я не против, что она там звезда. Но что касается выйти на подмостки МХАТа. Ну вы меня простите. Нельзя глумиться над искусством», » сказал отец Леонида Агутина. Напомним, что минувшим летом Ольга Бузова дважды выходила на сцену МХАТа имени Горького в постановке «Чудесный грузин». Позже спектакль был снят с репертуара, а певица изгнана из театра.