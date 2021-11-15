Paradigm запустила венчурный фонд на $2,5 млрд для инвестиций в криптопроекты

Инвестиционная компания Paradigm объявила о запуске нового венчурного фонда в размере $2,5 млрд для поддержки криптовалютных проектов «следующего поколения».

Announcing our new venture fund https://t.co/F01ts3xwRt — Paradigm (@paradigm) November 15, 2021

В компании назвали криптовалюты «самым захватывающим технологическим рубежом». Согласно пресс-релизу, за последнее десятилетие цифровые активы прошли долгий путь, но их по-прежнему используют менее 10% населения планеты.

«Путешествие только начинается, потенциал криптовалюты никогда не был таким ясным», — говорится в сообщении.

Размер фонда превзошел ожидания СМИ, которые в октябре прогнозировали его объем от $1,25 млрд до $1,5 млрд.

Напомним, в ноябре блокчейн-компания Enjin объявила о запуске фонда на $100 млн для создания метавселенной с невзаимозаменяемыми токенами.