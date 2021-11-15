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Paradigm запустила венчурный фонд на $2,5 млрд для инвестиций в криптопроекты

Paradigm запустила венчурный фонд на $2,5 млрд для инвестиций в криптопроекты


Инвестиционная компания Paradigm объявила о запуске нового венчурного фонда в размере $2,5 млрд для поддержки криптовалютных проектов «следующего поколения».




В компании назвали криптовалюты «самым захватывающим технологическим рубежом». Согласно пресс-релизу, за последнее десятилетие цифровые активы прошли долгий путь, но их по-прежнему используют менее 10% населения планеты.


«Путешествие только начинается, потенциал криптовалюты никогда не был таким ясным», — говорится в сообщении.


Размер фонда превзошел ожидания СМИ, которые в октябре прогнозировали его объем от $1,25 млрд до $1,5 млрд.


Напомним, в ноябре блокчейн-компания Enjin объявила о запуске фонда на $100 млн для создания метавселенной с невзаимозаменяемыми токенами.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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