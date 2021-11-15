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Первый сезон в Halo Infinite продлится до мая 2022 года

Первый сезон в Halo Infinite продлится до мая 2022 года


Сегодня игрокам стал доступен мультиплеер Halo Infinite. Пока игра выходит в статусе бета-версии, а 8 декабря состоится ее официальный релиз. Тем не менее, весь прогресс из бета-версии проекта будет перенесен в полную версию, поэтому полноценно играть можно начать уже сейчас.

Первый сезон игры Halo Infinite стартовал тоже сегодня, он получил название Heroes of Reach. Продлится сезон до мая 2022 года. В рамках одного сезона игроков ждут несколько игровых событий с собственными наградами и активностями.

Первое игровое событие получило название Fracture: Tenrai. В рамках этого события игроки смогут заработать самурайскую одежду для спартанцев.


Как отмечают разработчики, в рамках полноценных сезонов игроки смогут зарабатывать каноническую для Halo косметику, тогда как в игровых событиях могут быть самые разные предметы, которые имеют мало отношения к Halo, например, как самурайская одежда для спартанцев в рамках игрового события Fracture: Tenrai.

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По материалам: newxboxone

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