Платформа Socios выпустит токены для клубов НФЛ и MLS
Профессиональный клуб Национальной футбольной лиги США New England Patriots объявил о сотрудничестве с блокчейн-компанией Chiliz, оператором платформы Socios.com для выпуска токенов спортивных и развлекательных клубов и организаций.
Excited to join the @socios fam! https://t.co/NQXF0G4XOG— New England Patriots (@Patriots) November 12, 2021
Согласно пресс-релизу, компании также заключили сотрудничество с клубом Профессиональной футбольной лиги США New England Revolution.
«Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Patriots и Revolution, чтобы повысить вовлеченность их болельщиков по всему миру по мере нашего продвижения в спортивной индустрии», — заявил CEO Socios.com Александр Дрейфус.
Платформа использует технологию блокчейн для выпуска фанатских токенов, коллекционных предметов и других цифровых активов для спортивных организаций.
Socios.com сотрудничает с более чем 100 командами, среди которых «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс», «Барселона», «ПСЖ», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Интер», «Арсенал», сборные Аргентины и Португалии по футболу и другие.
Напомним, Chiliz также подписала контракты с лигой смешанных единоборств UFC и командами серийного чемпионата по кольцевым автогонкам на болидах «Формула-1» Aston Martin Cognizant и Alfa Romeo Racing Orlen.