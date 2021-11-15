Платформа Socios выпустит токены для клубов НФЛ и MLS

Профессиональный клуб Национальной футбольной лиги США New England Patriots объявил о сотрудничестве с блокчейн-компанией Chiliz, оператором платформы Socios.com для выпуска токенов спортивных и развлекательных клубов и организаций.

Согласно пресс-релизу, компании также заключили сотрудничество с клубом Профессиональной футбольной лиги США New England Revolution.

«Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Patriots и Revolution, чтобы повысить вовлеченность их болельщиков по всему миру по мере нашего продвижения в спортивной индустрии», — заявил CEO Socios.com Александр Дрейфус.

Платформа использует технологию блокчейн для выпуска фанатских токенов, коллекционных предметов и других цифровых активов для спортивных организаций.

Socios.com сотрудничает с более чем 100 командами, среди которых «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс», «Барселона», «ПСЖ», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Интер», «Арсенал», сборные Аргентины и Португалии по футболу и другие.

Напомним, Chiliz также подписала контракты с лигой смешанных единоборств UFC и командами серийного чемпионата по кольцевым автогонкам на болидах «Формула-1» Aston Martin Cognizant и Alfa Romeo Racing Orlen.