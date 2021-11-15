Победителями трека "Культура" конкурса "Лидеры России" стали 14 управленцев

Вадим Карасев

Определены победители трека "Культура" четвертого сезона конкурса "Лидеры России" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". Ими стали 14 управленцев из четырех регионов России.

Финал трека "Культура" прошел в Доме Беггровых в Санкт-Петербурге. В нем принимали участие 106 финалистов со всей России.

В течение оценочного дня конкурсанты в командах решали управленческие кейсы, предлагали решения актуальных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются учреждения культуры и образования. Оценивали лидерские компетенции участников профессиональные эксперты. Результаты оценочных мероприятий трека озвучил генеральный директор автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"В конкурсе участвовали те, кто уже имеет управленческий опыт в сфере культуры и образования, а также руководители из других сфер, которые стремятся проявить себя в творческой среде. Одним из финалистов стал участник из Череповца, который 24 года успешно совмещает две профессии – металлурга и балетмейстера, и в двух должностях он руководит коллективами! Трек “Культура” объединяет людей, безгранично любящих свое дело и отдающих профессии все свои силы и время. По результатам испытаний победителями трека “Культура” стали 14 участников из четырех регионов России. Восемь победителей из Москвы, четыре победителя из Санкт-Петербурга, один победитель из Архангельской области и один победитель из Орловской области. Все победители проходят в суперфинал конкурса", — сказал Комиссаров.

Победителями стали участники от 23 до 46 лет. Впервые в четвертом сезоне конкурса "Лидеры России" в числе победителей оказались супруги, это Дарья и Никита Семеновы из Москвы.

"Когда я работала в историческом музее, я занималась развитием добровольческого движения, специфика моего проекта была в том, что я создавала "мостик" для студентов гуманитарных специальностей, молодых специалистов в культуру. Мне бы хотелось этот профориентированный проект продолжать. Сама идея "Лидеров России" мне очень близка из-за того, что конкурс направлен на работу с талантами", — отметила Дарья Семенова.

Также среди победителей — Альберт Жалилов из Санкт-Петербурга. Он оперный певец, солист Оркестра Национальной гвардии Российской Федерации, заслуженный артист Республики Татарстан. Помимо этого, он организует музыкальные фестивали в разных регионах России. Сейчас Альберт получает степень MBA.

"Я очень рад стать победителем. Возможно, это станет хорошим примером для других артистов. Нужно изучать свою страну, нужно понимать, как работает культура. Выход на сцену — это кульминация, точка настоящего творчества, но этому сопутствует огромное количество ступеней, которые приводят артиста сюда, и огромное количество людей, которые работают над этим. Мне кажется, что важно понимать специфику этой работы, чтобы разговаривать с этими людьми на одном языке и понимать сложность их работы", — отметил Альберт Жалилов.

В день развития конкурса с финалистами пообщались наставники трека – Ректор Российского института театрального искусства – ГИТИС Григорий Заславский, директор Музея Победы Александр Школьник, Директор Российской государственной библиотеки для молодежи Ирина Михнова.

Для финалистов прошли лекции и панельные дискуссии, посвященные вопросам развития культуры и креативных индустрий в России. Вместе с наставниками в мероприятиях приняли участие известные общественные и культурные деятели. Например, заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Александр Журавский, директор центрального выставочного зала "Манеж" Павел Пригара, генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

Победители получат возможности поработать с наставниками из числа ведущих деятелей культуры, претендовать на должности в министерстве культуры России, региональных ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях, принять участие в крупнейших международных культурных форумах и выставках и другие.