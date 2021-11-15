Подборка интересных "гаджетов" из прошлого 15.11.2021

В Древней Греции и Риме для очищения кожи от пота и грязи перед купанием использовали специальный скребок — стригильВ Викторианскую эпоху делали специальные чашки, чтобы усы не попадали в чайТакой чугунной штукой пользовались викторианские швеи, чтобы хранить нитки и втыкать в подушечку иголки. Катушки свободно вращались на шпульках, и их не надо было снимать, перед тем как отрезать необходимую длинуВ такой посуде подавали сыр во времена правления королевы ВикторииВ XX веке тосты на столе стояли в такой посудеТак выглядела головоломка, распространенная в Англии в XVII–XVIII веках. Задача игрока — выпить содержимое чаш так, чтобы напиток не пролился.В Средние века дамы носили на теле коробочки с липкой лентой внутри. Такие приспособления помогали ловить блох: насекомые прилипали к ленте.Так выглядел очиститель ножей в 1890 годуКогда-то эта вещь была незаменимой на любом ложе, в том числе супружеском: люди клали их в кровать, чтобы подогреть место и лечь в теплую постель. Нагревальник изготовлялся из металла или керамики и наполнялся углями.В Викторианскую эпоху мужчины с усами, чтобы не испачкать их, использовали вот такую ложкуСвечными ножницами тушили свечи и отрезали фитилиТак выглядели викторианские мужские туалетыВ Викторианскую эпоху люди, страдающие подагрой, использовали такую подставку для ногВ оперу люди могли брать не громоздкие бинокли, а специальные складные очкиТакое приспособление в виде жука использовали не для украшения, а для того, чтобы снимать обувь, не наклоняясь