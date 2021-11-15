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Подборка интересных "гаджетов" из прошлого 15.11.2021

Подборка интересных "гаджетов" из прошлого 15.11.2021
В Древней Греции и Риме для очищения кожи от пота и грязи перед купанием использовали специальный скребок — стригиль

В Викторианскую эпоху делали специальные чашки, чтобы усы не попадали в чай

Такой чугунной штукой пользовались викторианские швеи, чтобы хранить нитки и втыкать в подушечку иголки. Катушки свободно вращались на шпульках, и их не надо было снимать, перед тем как отрезать необходимую длину

В такой посуде подавали сыр во времена правления королевы Виктории

В XX веке тосты на столе стояли в такой посуде

Так выглядела головоломка, распространенная в Англии в XVII–XVIII веках. Задача игрока — выпить содержимое чаш так, чтобы напиток не пролился.

В Средние века дамы носили на теле коробочки с липкой лентой внутри. Такие приспособления помогали ловить блох: насекомые прилипали к ленте.

Так выглядел очиститель ножей в 1890 году

Когда-то эта вещь была незаменимой на любом ложе, в том числе супружеском: люди клали их в кровать, чтобы подогреть место и лечь в теплую постель. Нагревальник изготовлялся из металла или керамики и наполнялся углями.

В Викторианскую эпоху мужчины с усами, чтобы не испачкать их, использовали вот такую ложку

Свечными ножницами тушили свечи и отрезали фитили

Так выглядели викторианские мужские туалеты

В Викторианскую эпоху люди, страдающие подагрой, использовали такую подставку для ног

В оперу люди могли брать не громоздкие бинокли, а специальные складные очки

Такое приспособление в виде жука использовали не для украшения, а для того, чтобы снимать обувь, не наклоняясь
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По материалам: Sivator

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