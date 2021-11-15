Похоже, что Mortal Kombat 11 скоро добавят в подписку Game Pass





Похоже, что игровой сервис Xbox Game Pass вскоре может пополниться популярным файтингом Mortal Kombat 11. На это указывает официальная учетная запись Xbox Game Pass в Instagram.

На странице Game Pass в Инстаграм была опубликована запись, где показан Скорпион из Mortal Kombat 11 и человек, который держит геймпад. Сделан эффект, будто Скорпион забирает геймпад из рук игрока при помощи своей способности. Подписана публикация словами «Эй, Скорпион. Мы сделали это».

Учитывая, что публикация размещена именно в аккаунте Game Pass в Инстаграм, а не просто в аккаунте Xbox, велика вероятность, что игра вскоре пополнит игровой сервис.

Напомним, на этой неделе Microsoft должна поделиться информацией о новых играх, которые вскоре пополнят подписку Game Pass.