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Пользователи похвасталась своими интересными находками из прошлого 15.11.2021

Пользователи похвасталась своими интересными находками из прошлого 15.11.2021
Делал дома ремонт и нашёл эту старую банку из-под пива

Обнаружил огромное количество лезвий в стене своего дома. Судя по всему, в старых шкафах с лекарствами есть отсек для утилизации

Папа нашёл старую мышеловку на кухне во время ремонта. Наш дом был построен примерно в 1780 году.

Нашёл в доме своей бабушки старую камеру, которой примерно 60 лет

Я живу в доме 1860 года постройки и нашёл в подвале эту раритетную раковину. Даже не могу представить, сколько ей лет.

Я только что нашёл оригинальную батарею Томаса Эдисона!

Копался у себя во дворе и нашёл эту чернильницу. Дом датируется 1858 годом постройки, поэтому я могу только представить, как и когда она оказалась в саду!

Старый граммофон, который я нашёл в подвале своего дома 1930 года постройки

Нашёл коробку со старыми газированными напитками, которые принадлежали моему отцу. Судя по всему им больше 30 лет, потому что напиток в жестяной банке полностью испарился.

Нашёл оригинальный ключ от моего дома 1937 года. Он до сих пор открывает все двери в доме. Жутко то, что спальни запираются и открываются только снаружи.

Нашёл бутылку лосьона после бритья, видимо, она очень старая

Делал ремонт в своём столетнем доме и обнаружил отверстие за гипсокартоном. Отличный уголок для мини-бара.

Нашёл в доме своей мамы комикс про Человека-паука, подписанный самим Стэном Ли

Во время ремонта я нашёл старую пачку сигарет в стене дома

На чердаке моего дома оказалось это свидетельство о заключении брака 1841 года

После смерти дедушки я решил помочь маме и тёте убраться в его доме. Мы нашли 25 винтовок и дробовиков по всему дому. Под кроватью, за холодильником, за дверью. Самое старое оружие изготовлено в 1894 году.

Во время ремонта дома я нашёл в стене старую газету со времён Второй мировой войны

Прямо посреди нашего коридора мы обнаружили этот люк
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По материалам: Sivator

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