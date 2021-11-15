Пользователи похвасталась своими интересными находками из прошлого 15.11.2021

Делал дома ремонт и нашёл эту старую банку из-под пиваОбнаружил огромное количество лезвий в стене своего дома. Судя по всему, в старых шкафах с лекарствами есть отсек для утилизацииПапа нашёл старую мышеловку на кухне во время ремонта. Наш дом был построен примерно в 1780 году.Нашёл в доме своей бабушки старую камеру, которой примерно 60 летЯ живу в доме 1860 года постройки и нашёл в подвале эту раритетную раковину. Даже не могу представить, сколько ей лет.Я только что нашёл оригинальную батарею Томаса Эдисона!Копался у себя во дворе и нашёл эту чернильницу. Дом датируется 1858 годом постройки, поэтому я могу только представить, как и когда она оказалась в саду!Старый граммофон, который я нашёл в подвале своего дома 1930 года постройкиНашёл коробку со старыми газированными напитками, которые принадлежали моему отцу. Судя по всему им больше 30 лет, потому что напиток в жестяной банке полностью испарился.Нашёл оригинальный ключ от моего дома 1937 года. Он до сих пор открывает все двери в доме. Жутко то, что спальни запираются и открываются только снаружи.Нашёл бутылку лосьона после бритья, видимо, она очень стараяДелал ремонт в своём столетнем доме и обнаружил отверстие за гипсокартоном. Отличный уголок для мини-бара.Нашёл в доме своей мамы комикс про Человека-паука, подписанный самим Стэном ЛиВо время ремонта я нашёл старую пачку сигарет в стене домаНа чердаке моего дома оказалось это свидетельство о заключении брака 1841 годаПосле смерти дедушки я решил помочь маме и тёте убраться в его доме. Мы нашли 25 винтовок и дробовиков по всему дому. Под кроватью, за холодильником, за дверью. Самое старое оружие изготовлено в 1894 году.Во время ремонта дома я нашёл в стене старую газету со времён Второй мировой войныПрямо посреди нашего коридора мы обнаружили этот люк