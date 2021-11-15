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Последний шанс забрать эти две игры по программе Games With Gold

Последний шанс забрать эти две игры по программе Games With Gold


Сегодня, 15 ноября, последний день, когда подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate могут забрать бесплатно две игры по программе обратной совместимости — Hover и Rocket Knight.

Hover


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Hover

Ощутите всю динамику паркура в одиночном и кооперативном режимах! Присоединяйтесь к Сопротивлению, чтобы дать отпор тираническому режиму, который объявил развлечения вне закона. Одолейте многочисленные испытания в футуристическом открытом мире.
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Rocket Knight


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Rocket Knight®

Наш любимый герой-опоссум возвращается домой через 15 лет и обнаруживает, что королевство Зефира разрушено.
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По материалам: newxboxone

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Последний шанс забрать эти две игры по программе Games With Gold
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