Последний шанс забрать эти две игры по программе Games With Gold
Сегодня, 08:40
Сегодня, 15 ноября, последний день, когда подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate могут забрать бесплатно две игры по программе обратной совместимости — Hover и Rocket Knight.
Hover
Watch this video on YouTube
Hover
Ощутите всю динамику паркура в одиночном и кооперативном режимах! Присоединяйтесь к Сопротивлению, чтобы дать отпор тираническому режиму, который объявил развлечения вне закона. Одолейте многочисленные испытания в футуристическом открытом мире.
Перейти в Microsoft Store
Rocket Knight
Watch this video on YouTube
Rocket Knight®
Наш любимый герой-опоссум возвращается домой через 15 лет и обнаруживает, что королевство Зефира разрушено.
Перейти в Microsoft Store
По материалам: newxboxone