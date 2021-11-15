Последний шанс забрать эти две игры по программе Games With Gold





Сегодня, 15 ноября, последний день, когда подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate могут забрать бесплатно две игры по программе обратной совместимости — Hover и Rocket Knight.

Hover

Hover

Watch this video on YouTube

Ощутите всю динамику паркура в одиночном и кооперативном режимах! Присоединяйтесь к Сопротивлению, чтобы дать отпор тираническому режиму, который объявил развлечения вне закона. Одолейте многочисленные испытания в футуристическом открытом мире.

Перейти в Microsoft Store

Rocket Knight

Rocket Knight®

Watch this video on YouTube

Наш любимый герой-опоссум возвращается домой через 15 лет и обнаруживает, что королевство Зефира разрушено.

Перейти в Microsoft Store