Практики против тревожности: как быстро успокоиться и не волноваться по пустякам

Вадим Карасев

Тревога, необъяснимые страхи и волнение не помогают привлекать счастье и ухудшают не только настроение, но и самочувствие. Справиться с плохим настроением и не переживать по пустякам помогут проверенные практики.

Обрести внутреннюю гармонию и покой, необходимые для счастливой жизни, может каждый. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют взять на заметку несколько практик, способных уменьшить чувство тревожности и научиться управлять своими эмоциями. Регулярное выполнение этих методик поможет стать увереннее и быстро справляться со стрессом.

Дыхательная практика от стресса

Повышенная тревожность требует внимания, и когда нужно успокоиться, на помощь придет дыхательное упражнение. С его помощью будет проще прийти к гармонии с собой и позабыть о проблемах.

Для выполнения практики нужно занять удобное положение, приложить ладони к животу и дышать размеренно, считая до десяти. Сосредоточившись на дыхании, делают медленный вдох и длинный выдох, представляя как негативные эмоции выходят вместе с воздухом. После этого несколько раз быстро втягивают воздух носом, а затем медленно выдыхают ртом. Ежедневное упражнение поможет быстро приходить в норму и контролировать эмоции.

Медитация для успокоения

Выполнять медитацию можно в любое время суток. Важно лишь не пропускать практики, чтобы получить желаемый результат. Сидя в позе лотоса, следят за дыханием, делая размеренные вдохи и выдохи. После того, как дыхание станет спокойным, обдумывают проблемы и ищут способы их решения. Медитировать можно и на пламя свечи, представляя, как проблемы сгорают в пламени, сознание очищается и появляется возможность найти выход из затруднительного положения.

Аффирмации для обретения душевной гармонии

Утвердительные выражения произносят вслух или про себя во время медитации или перед зеркалом. Ежедневное выполнение такой простой практики поможет почувствовать уверенность и избавиться от стресса.