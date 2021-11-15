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Правительство хочет поднять цены на водку и коньяк

Правительство хочет поднять цены на водку и коньяк

Министерство финансов России предлагает повысить в 2022 году минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди. Соответствующий законопроект размещен на портале нормативных правовых актов.

В настоящее время минимальная стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра составляет 243 рубля, бренди — 324 рубля, коньяка — 446 рублей. Ведомство предлагает их увеличить до 261 рубля, 348 рублей и 480 рублей соответственно.

В то же время минимальная отпускная цена на водку у производителей в 2022 году повысится с 203 до 214 рублей за пол-литра, оптовая — с 210 до 222 рублей. Для бренди эти показатели повысятся с 256 до 270 и с 269 до 284 рублей, для коньяка — с 352 до 371 и с 370 до 391 рубля.


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По материалам: uposters.ru

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