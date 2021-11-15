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Пригожин подает в суд на Авраама Руссо

Пригожин подает в суд на Авраама Руссо
Иосиф считает его «мошенником и жуликом»Певец Авраам Руссо ранее рассказал в программе «Секрет на миллион» о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться на пике популярности. Во многих из них он обвинил продюсера Иосифа Пригожина.Мужчина отмалчиваться не стал и сообщил, что уже обратился к услугам адвоката. «Мы подаем в суд на программу „Секрет на миллион“ и на Авраама Руссо. Хочу, чтобы он ответил за каждое слово. Он мошенник и жулик, который, даже лежа в больнице и читая газеты о своей госпитализации, говорил: „Хороший пиар я получил“. Ему не привыкать ходить по судам», — резко ответил Пригожин.Иосиф отметил, что если бы не его помощь и помощь бизнесмена Тельмана Исмаилова, то о Руссо так бы никто и не узнал. «А мы этого фальшивого человека вытащили, привезли в Россию, окружили заботой. Без денег Тельмана и моего продюсирования никто бы не знал его. Ему придумали легенду, дали путевку жизнь. Он средний певец, к тому же, как выясняется, еще и без мужских качеств. Как был провинциалом в худшем смысле слова, так им и остался», — подчеркнул продюсер в беседе с изданием «AiF.ru».
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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