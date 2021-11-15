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Производство водки и конька в пластике хотят запретить

Производство водки и конька в пластике хотят запретить

00:47  Автор: Мария Соколова


Законопроект: № 1069677-7



Чтобы сократить оборот контрафактного спиртного, в законодательстве хотят установить прямой запрет на производство и продажу крепкого алкоголя в полимерной таре. Такой законопроект Госдума может рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний в осеннюю сессию.

Изменения в законодательство разработала группа сенаторов во главе с первым зампредом Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергеем Рябухиным

Авторы проекта закона предлагают обязать стекольные заводы наносить клеймо на бутылки для алкоголя крепостью выше 28 градусов, что позволит отследить поставщиков тары для контрафактного спиртного.

А чтобы нелегальные производители не перешли на розлив контрафакта в пластик, хотят установить прямой запрет на производство и оборот крепкого алкоголя в полимерной таре. Исключение составят пластиковые бутылочки объёмом не более 50 миллилитров, алкоголь, идущий на экспорт, или импортируемый в Россию по процедуре беспошлинной торговли.

В Совете Федерации считают, что эти меры не приведут к негативным последствиям для законопослушных производителей стеклянной тары, и при этом позволят существенно сократить число нелегальных участников алкогольного рынка, количество контрафактного алкоголя и массовых отравлений им. Также новые нормы увеличат налоговые поступления от алкогольной отрасли в бюджеты разных уровней.

«Реализация данных инициатив позволит вывести из тени 35-40 миллиардов рублей в консолидированный бюджет федерального центра и регионов ежегодно», — ранее сказал «Парламентской газете» один из авторов проекта закона Сергей Рябухин.

За продажу водки в пластиковой таре хотят штрафовать


На пленарном заседании Совета Федерации 20 октября Рябухин призвал ускорить принятие законопроекта. По его словам, действующие меры по борьбе с нелегальным производством не работают: люди продолжают гибнуть от отравления поддельным спиртным. При этом он подчеркнул, что принятие законопроекта не приведет к увеличению цен на легальную продукцию.

Также на рассмотрении Госдумы находится законопроект (№ 1069106-7), которому ещё только предстоит обсуждение в первом чтении. Предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и установить штраф за производство и оборот спиртного в пластике.

Для должностных лиц штраф может составить от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч. Предусмотрено, что закон вступит в силу через полгода после официального опубликования.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#алкоголь


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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